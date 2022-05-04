Охота на президента: Асад стал героем слухов о покушении Кому понадобилось играть на попытке убийства сирийского лидера

Сириец машет фотографией президента Сирии Башара аль-Асада / Фото Marwan Naamani/dpa/GLOBAL LOOK PRESS

Окончание священного для мусульман месяца Рамадан совпало в Сирии с волной противоречивых сообщений о сорванном покушении на президента Башара Асада. Несмотря на то что фоторепортаж о посещении главой государства мечети Аль-Хасан в Дамаске запечатлел обычную атмосферу праздника, близкие к Ирану СМИ сообщили, что по пути к святыне Асад едва не стал жертвой террористов. Тема устранения сирийского лидера некоторое время назад была элементом вполне официального дискурса как в США, так и в Израиле, однако появившиеся сейчас слухи эксперты связывают исключительно с желанием союзников Дамаска управлять повесткой.

Основным источником слухов о сорванном покушении на Асада стали проиранские СМИ, которые, в свою очередь, сослались на близкий к ливанской группировке «Хезболла» телеканал «Аль-Манар». Несмотря на то что некоторые из изданий и агентств спустя некоторое время успели удалить сообщение, оно было широко растиражировано оппозиционными Дамаску арабскими СМИ и различными эмигрантскими платформами, вещающими на Иран. Подробностей предполагаемой попытки покушения нет. Известно только то, что устранить сирийского лидера террористы якобы намеревались во время приближения президентского кортежа к мечети. Снимки официальных хроникёров не дают повода переживать за здоровье Асада.

Башар Асад Kremlin Pool/Global Look Press

Безусловно, подготовку к Ид аль-Фитру (празднику по случаю окончания поста Рамадан) в Арабской Республике сопровождал традиционный для государственных СМИ нарратив о стремлении соседнего Израиля омрачить религиозные торжества обострением на палестинском направлении и трансграничными нападениями, которые охватывают сирийскую арену. Но интересантов предполагаемого покушения на Асада так никто и не назвал. Как заявил Джозеф Бахут, директор Института государственной политики и международных отношений Иссама Фареса в Американском университете Бейрута, вне зависимости от правдивости соответствующих сообщений о попытке убийства более примечательным фактом выглядит то, кто начал их распространять. Исследователь указал на Иран и «Хезболлу».

Реальный план убийства

Тема возможного покушения на Асада вполне официально существовала в рамках внутригосударственных дебатов на Западе. Такая идея, к примеру, обсуждалась в Белом доме на заре президентства Дональда Трампа. Как нетрудно догадаться, она исходила от самого главы государства. Правда, претворить соответствующий план в жизнь Трампу помешало ближайшее окружение, в том числе шеф оборонного ведомства Джим Мэттис, на одном из этапов попросту смещённый со своей должности президентом-республиканцем. В 2020 году бывший глава Белого дома открыто признался в том, что выступал за непосредственное устранение Асада.

Я бы предпочел убрать его, — сказал он. — У меня всё было готово. Мэттис не хотел этого делать. Мэттис был очень переоценённым генералом.

По словам Кэтлин Макфарланд, бывшей заместительницы советника по национальной безопасности США, Трамп начал настаивать на необходимости убийства Асада после того, как ему предоставили фотоснимки в доказательство применения химического оружия в Сирии правительственными войсками. Самой Макфарланд пришлось объяснять экс-президенту, что покушение на лидера другого государства будет означать начало полномасштабной войны.

Сторонником организации покушения на Асада называли и нынешнего главу Генштаба Израиля Авива Кохави. Правда, свои мысли на этот счёт он приводил тогда, когда занимал пост шефа военной разведки. По его оценкам, которые в 2019 году всплыли в арабоязычных и ивритоязычных изданиях, правление сирийского лидера обещает Израилю «бедствия с точки зрения Ирана, „Хезболлы“, ополченцев и российского влияния в регионе». По этим сведениям, у еврейского государства в эпоху Биньямина Нетаньяху действительно даже было несколько возможностей поймать на мушку Асада и членов его круга, но вместо этого оно решило сосредоточить свои усилия на тактике превентивной обороны и нанесении авиаударов по проиранским целям.

Управление повесткой

Интересно, что фоном нынешних слухов о покушении стала опубликованная The Guardian история об исследовательнице Ансар Шахуд, которая в течение долгого времени собирала данные о подробностях массовых убийств года в Тадамоне, пригороде Дамаска, ответственность за которые была возложена на проправительственные силы. Несмотря на то что Асад и его аппарат безопасности являются объектом ожесточённой критики за военные преступления уже долгое время, собранные Шахуд сведения, вероятно, способны существенно усилить обвинительную базу тех, кто добивается через различные международные структуры привлечения официального Дамаска к ответственности за свои действия в ходе затяжного гражданского конфликта.

Тадамон, Сирия Jonathan S. Landay/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Тем более что судебные процессы над бывшими функционерами сирийских органов госбезопасности, бежавшими за рубеж, постепенно становятся широким явлением в европейских странах, особенно в Германии.

Эффект, который, как кажется, произвело на западную аудиторию расследование Шахуд, дал оппозиционным политикам повод предполагать, что сообщения о предполагаемой попытке устранить Асада связаны со стремлением Ирана и близких к нему сил «переключить» повестку. Как заявил директор движения «Сирийские христиане за мир» Айман Абдель Нур, информация о сорванном теракте помогла бы не только отвлечь внимание от того, что стало известно о событиях в Тадамоне, но и мобилизовать местную общину алавитов, представителем которой является сирийский лидер. Из его высказываний следует, что это конфессиональное меньшинство, возможно, нуждалось в небольшой информационной «встряске».