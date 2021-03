Ни визита, ни инвестиций: ОАЭ осадили премьер-министра Израиля

О том, что происходит в отношениях между Израилем и ОАЭ — государством, «узаконившим» с ним связи в сентябре прошлого года при посредничестве США, — известно со слов источников. 18 марта от Нетаньяху ждали триумфальной поездки в Абу-Даби, которая должна была стать красочной иллюстрацией его умения наводить мосты с арабским миром. Однако в последний момент визит, по неофициальным данным, был отменён. Причину, не вдаваясь в подробности, прояснил в Twitter бывший министр иностранных дел ОАЭ Анвар Гаргаш, заметив, что Авраамовы договорённости (серия сделок о восстановлении связей с Израилем) были нацелены на то, чтобы «обеспечить прочную стратегическую основу для укрепления мира и процветания в Государстве Израиль и в регионе в целом», а не добавить «баллов» главе его правительства.

Анвар Гаргаш

Dominic Dudley/Global Look Press via ZUMA Press/Global Look Press