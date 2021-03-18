Ни визита, ни инвестиций: ОАЭ осадили премьер-министра Израиля

Запланированный на 18 марта визит премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в Объединённые Арабские Эмираты (ОАЭ) был отменён принимающей стороной. Монархия, которая стала одним из первопроходцев арабо-израильской нормализации, приняла решение не подыгрывать главе правительства накануне выборов. Уже 23 марта в еврейском государстве состоится новая внеочередная гонка за Кнессет (парламент), где партии Нетаньяху «Ликуд» предстоит во что бы то ни стало удержать свои позиции. Пятая отмена поездки в ОАЭ и последовавший разлад с Иорданией заставляют сомневаться в возможностях премьера.

О том, что происходит в отношениях между Израилем и ОАЭ — государством, «узаконившим» с ним связи в сентябре прошлого года при посредничестве США, — известно со слов источников. 18 марта от Нетаньяху ждали триумфальной поездки в Абу-Даби, которая должна была стать красочной иллюстрацией его умения наводить мосты с арабским миром. Однако в последний момент визит, по неофициальным данным, был отменён. Причину, не вдаваясь в подробности, прояснил в Twitter бывший министр иностранных дел ОАЭ Анвар Гаргаш, заметив, что Авраамовы договорённости (серия сделок о восстановлении связей с Израилем) были нацелены на то, чтобы «обеспечить прочную стратегическую основу для укрепления мира и процветания в Государстве Израиль и в регионе в целом», а не добавить «баллов» главе его правительства.

ОАЭ не будут участвовать ни в каких внутренних предвыборных кампаниях в Израиле ни сейчас, ни когда-либо, — подчеркнул экс-министр, сохраняющий близость к высшим эшелонам власти.

Анвар Гаргаш Dominic Dudley/Global Look Press via ZUMA Press/Global Look Press

Заявление Гаргаша произвело скандал, с учётом того что в разговоре с «Радио Галей» Нетаньяху 17 марта заявил, что слухи о его предвыборной поездке в ОАЭ являются обычной «уткой» и он не поедет в Абу-Даби до начала голосования. Однако отрицать, что именно официальные круги снабжали ивритоязычную прессу деталями подготовки соответствующих переговоров, сложно. К тому же ни премьерская канцелярия, ни аппарат «Ликуда» не давали опровержений, что глава правительства планировал подобное мероприятие, которое, если верить тем же сообщениям, уже четыре раза переносилось.

Эмираты нанесли удар по репутации Нетаньяху и с другой стороны, заявив , что планы монархии вложить в экономику еврейского государства $10 млрд находятся на очень ранней стадии реализации и странам предстоит разрешить ряд вопросов, прежде чем давать ход инвестиционным проектам. Первой данные о подобной договорённости распространила онлайн-газета Gulf News, отмечая, что решение о таком шаге — результат телефонного звонка Нетаньяху наследному принцу Абу-Даби и заместителю главнокомандующего ВС ОАЭ Мухаммеду бен Заиду. Позже эти сообщения взял на вооружение сам израильский премьер, уверенно «добавив» к сумме два миллиарда и намекнув, что сама аравийская монархия была заинтересована «вложиться».

Очевидно, что уточнение со стороны ОАЭ потребовалось для того, чтобы израильский лидер не смог капитализировать на выборах и сообщения об инвестиционной сделке. Тем более что в Абу-Даби уточнили: идея вливаний в экономику еврейского государства «не имеет отношения к политике».

В разговоре с NEWS.ru приглашённый сотрудник Брукингского института Омар Рахман предположил, что, возможно, своими последними действиями Израиль и ОАЭ решили проверить установленные в прошлом году контакты на прочность.

Возможно, обе стороны прощупывают друг друга и проверяют границы своих новых отношений, давая понять друг другу, что приемлемо, а что нет. Но я не думаю, что контактам действительно угрожает опасность. Омар Рахман приглашённый сотрудник Дохийского центра в Брукингском институте приглашённый сотрудник Дохийского центра в Брукингском институте

Однако собеседник NEWS.ru не исключил, что подобная ситуация в отношениях может измениться в будущем, если на двустороннем уровне произойдёт что-то ещё более острое.

Пока настораживает то, что «расстыковка» Израиля с арабскими партнёрами приняла характер тенденции. Так, одна из попыток в этом месяце добраться до Эмиратов была провалена израильским премьером из-за ссоры с Иорданией. Хашимитское королевство попросту заблокировало проход премьерского самолёта через своё воздушное пространство. По сообщениям, демарш стал ответом на инцидент с иорданским кронпринцем Хусейном. Наследник престола был вынужден отменить запланированное посещение Храмовой горы после того, как израильские службы безопасности отказались пускать его с группой телохранителей, численность которой нарушала договорённости.

Если учесть, что на предстоящих 23 марта выборах в Кнессет Нетаньяху рассчитывает на лояльность арабского сегмента, реалии отношений с Иорданией и ОАЭ заставляют сомневаться в том, что его партия «Ликуд» сможет улучшить свой результат.