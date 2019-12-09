https://static.news.ru/photo/c70657f8-19b4-11ea-9f57-fa163e074e61_660.jpg Биньямин Нетаньяху Фото: Xinhua/Global Look Press

Премьер-министр Израиля и лидер партии «Ликуд» Биньямин Нетаньяху назвал главе центристского блока «Кахоль-Лаван» Бени Ганцу два способа, которые помогут избежать повторных выборов.

В первую очередь глава израильского кабмина призвал Ганца согласиться на формирование правительства единства.

Если нет, то пусть страна решит, кого она хочет, путём прямых выборов премьер-министра, — заявил Нетаньяху.

Он отметил, что такие выборы будут быстрыми и не закончатся очередной «ничьей», передаёт The Jerusalem Post.

Как писал NEWS.ru, ранее Ганц заявил, что ему не удалось сформировать правящую коалицию в Кнессете (израильском парламенте). Он получил эту возможность после того, как Нетаньяху не смог собрать вокруг себя необходимое число депутатов. Теперь впервые в истории Израиля премьер-министром сможет стать любой депутат Кнессета, который за 21 день заручится поддержкой более половины своих коллег.