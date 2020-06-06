Нетаньяху: коронавирус не должен стать помехой для санкций против Ирана

https://static.news.ru/photo/bcb828e8-a8bc-11ea-9afd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jinipix/Global Look Press

Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху после новостей о грубом нарушении «ядерной сделки» призвал международное сообщество наложить на Иран «парализующие санкции», не обращая внимания на пандемию коронавируса.

Натаньяху сослался на публикацию агентства France-Presse, которое со ссылкой на доклад Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) заявило, что объём обогащённого в Исламской Республике урана оказался в восемь раз выше установленного соглашением 2015 года.

Коронавирус ни на йоту не уменьшил нашу решимость действовать против иранской агрессии. Я повторяю: Израиль не позволит Ирану получить ядерное оружие, — цитирует израильского премьера РИА Новости.

Нетаньяху призвал присоединиться к «парализующим санкциям», которые США снова начали вводить против Ирана при президентстве Дональда Трампа.

Как писал NEWS.ru, когда в марте-апреле Иран оказался одним из эпицентров распространения коронавирусной инфекции, Россия, Китай и другие страны призвали отказаться от использования санкций, блокирующих гуманитарную помощь и ухудшающих социальную обстановку. В ООН поддержали мораторий на санкции, но США остались непреклонны.