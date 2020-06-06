Нетаньяху призвал «парализовать» Иран санкциями

https://static.news.ru/photo/d8c45cb8-a8b8-11ea-8954-fa163e074e61_660.jpg Фото: Heathcliff O'Malley/Global Look Press

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху призвал международную общественность ввести против Ирана «парализующие санкции». Политик дал слово, что не допустит появления у Тегерана ядерного оружия.

По его словам, Исламская Республика часто нарушала свои обязательства перед Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ), скрывала факт существования атомных объектов, пишет ТАСС.

Глава кабмина еврейского государства добавил, что пандемия коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19) не помешает Иерусалиму бороться с агрессией Тегерана.

Скажу ещё раз: Израиль не позволит Ирану обзавестись ядерным оружием и продолжит систематически действовать против его [Ирана] попыток закрепиться в военном отношении у наших [Израиля] границ, — заявил политик.

Он отметил, что политика Израиля также заключается в противостоянии агрессивным действиям Ирана и его попыткам закрепиться в Сирии.

Ранее верховный лидер Ирана Али Хаменеи призвал палестинцев продолжить восстание против Израиля. Аятолла сравнил израильское правительство с «опухолью», с которой необходимо бороться, пока палестинцы не будут освобождены, писал NEWS.ru.