Хаменеи назвал правительство Израиля «опухолью», призвав бороться с ним

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи призвал палестинцев продолжить восстание против Израиля. Аятолла сравнил израильское правительство с «опухолью», с которой необходимо бороться, пока палестинцы не будут освобождены.
Восстание палестинцев должно продолжаться. Борьба за освобождение Палестины — это обязательство. Сионистский режим (Израиль) — раковая опухоль в регионе, — заявил Хаменеи.
Хаменеи и другие высокопоставленные официальные лица Ирана неоднократно призывали положить конец еврейскому государству, в том числе путём проведения в регионе, где палестинцы составляют большинство,
После первого прямого авиарейса между ОАЭ и Израилем Хаменеи обрушился с критикой на страны Персидского залива. Он заявил, что государства совершили «самое большое предательство» по отношению к Палестине, писал NEWS.ru.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен