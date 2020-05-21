Хаменеи назвал правительство Израиля «опухолью», призвав бороться с ним

https://static.news.ru/photo/502ef66e-9c16-11ea-a7a5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Iranian Supreme Leader S Office /Global Look Press

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи призвал палестинцев продолжить восстание против Израиля. Аятолла сравнил израильское правительство с «опухолью», с которой необходимо бороться, пока палестинцы не будут освобождены.

Восстание палестинцев должно продолжаться. Борьба за освобождение Палестины — это обязательство. Сионистский режим (Израиль) — раковая опухоль в регионе, — заявил Хаменеи.

Хаменеи и другие высокопоставленные официальные лица Ирана неоднократно призывали положить конец еврейскому государству, в том числе путём проведения в регионе, где палестинцы составляют большинство, отмечает Reuters.

После первого прямого авиарейса между ОАЭ и Израилем Хаменеи обрушился с критикой на страны Персидского залива. Он заявил, что государства совершили «самое большое предательство» по отношению к Палестине, писал NEWS.ru.