Ближний Восток

Хаменеи назвал правительство Израиля «опухолью», призвав бороться с ним

13:14, 22 мая 2020
Фото: Iranian Supreme Leader S Office /Global Look Press

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи призвал палестинцев продолжить восстание против Израиля. Аятолла сравнил израильское правительство с «опухолью», с которой необходимо бороться, пока палестинцы не будут освобождены. 

Восстание палестинцев должно продолжаться. Борьба за освобождение Палестины — это обязательство. Сионистский режим (Израиль) — раковая опухоль в регионе, — заявил Хаменеи.

Хаменеи и другие высокопоставленные официальные лица Ирана неоднократно призывали положить конец еврейскому государству, в том числе путём проведения в регионе, где палестинцы составляют большинство, отмечает Reuters.

После первого прямого авиарейса между ОАЭ и Израилем Хаменеи обрушился с критикой на страны Персидского залива. Он заявил, что государства совершили «самое большое предательство» по отношению к Палестине, писал NEWS.ru.

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