Нетаньяху пообещал помешать Ирану закрепиться в Сирии

https://static.news.ru/photo/d4b37340-9dcb-11ea-ae7a-fa163e074e61_660.jpg Биньямин Нетаньяху Фото: Ilia Yefimovich/dpa​​​​​​​/Global Look Press

Политика Израиля заключается в противостоянии агрессивным действиям Ирана и его попыткам закрепиться в Сирии. Об этом 24 мая заявил премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху, выступая на первом рабочем заседании правительства страны, сформированного им по итогам выборов 2 марта.

Мы постоянно работаем над тем, чтобы предотвратить попытки Ирана поставлять в Сирию или разрабатывать на её территории оружие, которое может быть использовано им или его сателлитами для того, чтобы угрожать Израилю, — цитирует ТАСС распространённое канцелярией Нетаньяху сообщение.

По его словам, безопасности Израиля постоянно угрожают, но те, кто это делает, лишь подвергают большой опасности себя. Нетаньяху подчеркнул, что сформированное им правительство представляет всех граждан Израиля без исключения.

Ранее верховный лидер Ирана Али Хаменеи призвал палестинцев продолжить восстание против Израиля. Аятолла сравнил израильское правительство с «опухолью», с которой необходимо бороться, пока палестинцы не будут освобождены, писал NEWS.ru.