Неизвестные попытались атаковать кортеж главы МВД Ливии в Триполи

https://static.news.ru/photo/058db2d0-7456-11eb-9d1b-96000091f725_660.jpg Фото: Dennixo/wikipedia.org

Неизвестные злоумышленники попытались совершить атаку на кортеж машин, в одной из которой находился министр внутренних дел правительства национального согласия Ливии Фатхи Али Башага. Об этом сообщают местные СМИ.

Инцидент произошёл на улице Джанзур в столице страны, когда автомобили МВД двигались по дороге. Неожиданно им перегородили проезд военные машины.

По данным новостного портала Al-Marsad, были арестованы несколько человек, один из которых был ранен. Телеканал Al Arabiya рассказал , что министр не пострадал. В районе улицы Джанзур были слышны звуки перестрелки.

Как писал NEWS.ru, в ЦАР были убиты несколько российских наёмников из так называемой частной военной компании Вагнера. Об этом написало издание Corbeau News. По данным журналистов, убийство совершила антиправительственная «Коалиция патриотов за перемены». Якобы один из россиян был взят в заложники, также утверждается, что был уничтожен грузовик наёмников.