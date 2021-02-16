Повстанцы в ЦАР заявили об убийстве нескольких бойцов ЧВК Вагнера

https://static.news.ru/photo/e3dea022-7059-11eb-92f0-96000091f725_660.jpg Фото: revueconflits.com

В Центральноафриканской Республике, по некоторым данным, убиты несколько российских наёмников из ЧВК (частной военной компании) Вагнера.

Антиправительственная «Коалиция патриотов за перемены» 10 февраля убила нескольких бойцов частной военной компании Вагнера. Ещё один, как сообщается, был взят в заложники. Помимо этого, повстанцы утверждают, что уничтожили грузовик наёмников, сообщает Corbeau News.

Ранее представитель правительства ЦАР Анж Максим Казаги заявил , что Россия перебросила в Центральноафриканскую Республику (ЦАР) несколько сотен военнослужащих вместе с тяжёлым вооружением. Он отметил, что это произошло на фоне тяжёлых боёв между правительственными силами и повстанцами в этой африканской стране. При этом точное число специалистов, дата их прибытия и местонахождение Казаги не уточнил.

Руководство Объединённых Арабских Эмиратов (ОАЭ) обвиняют в использовании «российских наёмников» для сокрытия масштабов своей военной и политической активности в Ливии. Соответствующие обвинения содержатся в новом докладе, который выпустил офис генерального инспектора Пентагона, писал NEWS.ru.