Повстанцы в ЦАР заявили об убийстве нескольких бойцов ЧВК Вагнера

В Центральноафриканской Республике, по некоторым данным, убиты несколько российских наёмников из ЧВК (частной военной компании) Вагнера.
Антиправительственная «Коалиция патриотов за перемены» 10 февраля убила нескольких бойцов частной военной компании Вагнера. Ещё один, как сообщается, был взят в заложники. Помимо этого, повстанцы утверждают, что уничтожили грузовик наёмников, сообщает Corbeau News.
Ранее представитель правительства ЦАР Анж Максим Казаги
Руководство Объединённых Арабских Эмиратов (ОАЭ) обвиняют в использовании «российских наёмников» для сокрытия масштабов своей военной и политической активности в Ливии. Соответствующие обвинения содержатся в новом докладе, который выпустил офис генерального инспектора Пентагона, писал NEWS.ru.