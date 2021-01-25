Не о чем говорить: Израиль ставит Байдена в жёсткие рамки

Администрация Джо Байдена в следующем месяце получит перечень условий, которые Израиль требует включить в обновлённую ядерную сделку с Ираном. Он будет доставлен главой разведведомства МОССАД Йоси Коэном, который планирует посетить Вашингтон с визитом. В том случае если Байден решится на безусловное смягчение политики в отношении Исламской Республики, то, как говорят израильские чиновники, с ним «не о чем будет говорить».

О том, что еврейское государство направит руководителя ведущего разведывательного ведомства в США для беседы с Байденом, сообщили местные СМИ. В центре внимания переговорщиков будет «возрождение» Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) — ядерной сделки, которая была подписана в 2015 году международными посредниками с Ираном. В 2018 году Дональд Трамп принял решение расторгнуть её в одностороннем порядке. Коэн, как сообщается, хочет довести до сведения Байдена, что возвращаться к СВПД нельзя, и предоставить разведывательные данные, якобы указывающие на опасный качественный скачок в развитии ядерной программы Тегерана. О том, что СВПД может быть пересмотрен и расширен, говорили сами представители команды нового президента.

В связи с этим глава МОССАДа хочет выдвинуть администрации Байдена список тех условий, которые, по мнению Израиля, обязательно должны быть учтены в новой сделке с Ираном, если её всё-таки удастся согласовать. Они включают в себя: запрет на обогащение урана и производство продвинутых центрифуг, табу на финансирование и военную поддержку вооружённых формирований шиитского толка на Ближнем Востоке, пункт о необходимости уменьшить вовлечённость Ирана в зарубежные кампании и отказ от диверсий против граждан Израиля, которые находятся за границей с мирными целями. Перечень, как кажется, вряд ли вызовет энтузиазм у иранской стороны, которая не хочет расширять СВПД или привязывать к нему «неядерные» вопросы — ракетную программу или военную политику.

Йоси Коэн mfa.gov.il

Как ожидается, поездка Коэна станет первой очной встречей израильтян с Байденом-президентом. Накануне помощник Израиля по национальной безопасности Меир Бен-Шаббат связался по телефону с коллегой из США Джейком Салливаном, чтобы положить начало дискуссии о волнующих оба государства вопросах. Как сообщалось, сторонам удалось обсудить возможности расширения партнёрства, в том числе в тех делах, которые касаются Авраамовых соглашений. Еврейское государство рассчитывает, что администрация Байдена простимулирует начатую в 2020 году тенденцию на восстановление дипломатических контактов Израиля со странами арабского мира. В разговоре с Бен-Шаббатом Салливан заметил, что его страна будет вести очень тесные контакты с израильтянами по всем вопросам.

На это рассчитывает и еврейское государство, однако делает США осторожные предупреждения. Так, в недавнем разговоре с 12-м каналом Израиля один из местных «очень высокопоставленных» чиновников заявил: если Байден решится взять на вооружение ту политику, которую вёл в отношении Ирана экс-президент Барак Обама (при нём был заключён СВПД), то «с ним не о чем будет говорить» и в отношениях двух союзников возможен серьёзный дипломатический кризис. Эти комментарии появились на следующий день после того, как кандидат Байдена на пост госсекретаря Энтони Блинкен пообещал на сенатских слушаниях, что он намерен взаимодействовать с Израилем и странами Персидского залива перед возможным восстановлением членства США в СВПД. Теперь вполне вероятно, что любое недопонимание в этих вопросах приведёт к одностороннему ужесточению израильской политики в регионе.