Не о чем говорить: Израиль ставит Байдена в жёсткие рамки

Администрация Джо Байдена в следующем месяце получит перечень условий, которые Израиль требует включить в обновлённую ядерную сделку с Ираном. Он будет доставлен главой разведведомства МОССАД Йоси Коэном, который планирует посетить Вашингтон с визитом. В том случае если Байден решится на безусловное смягчение политики в отношении Исламской Республики, то, как говорят израильские чиновники, с ним «не о чем будет говорить».
О том, что еврейское государство направит руководителя ведущего разведывательного ведомства в США для беседы с Байденом,
В связи с этим глава МОССАДа хочет выдвинуть администрации Байдена список тех условий, которые, по мнению Израиля, обязательно должны быть учтены в новой сделке с Ираном, если её всё-таки удастся согласовать. Они включают в себя: запрет на обогащение урана и производство продвинутых центрифуг, табу на финансирование и военную поддержку вооружённых формирований шиитского толка на Ближнем Востоке, пункт о необходимости уменьшить вовлечённость Ирана в зарубежные кампании и отказ от диверсий против граждан Израиля, которые находятся за границей с мирными целями. Перечень, как кажется, вряд ли вызовет энтузиазм у иранской стороны, которая не хочет расширять СВПД или привязывать к нему «неядерные» вопросы — ракетную программу или военную политику.
Как ожидается, поездка Коэна станет первой очной встречей израильтян с Байденом-президентом. Накануне помощник Израиля по национальной безопасности Меир Бен-Шаббат связался по телефону с коллегой из США Джейком Салливаном, чтобы положить начало дискуссии о волнующих оба государства вопросах. Как сообщалось, сторонам удалось обсудить возможности расширения партнёрства, в том числе в тех делах, которые касаются Авраамовых соглашений. Еврейское государство рассчитывает, что администрация Байдена простимулирует начатую в 2020 году тенденцию на восстановление дипломатических контактов Израиля со странами арабского мира. В разговоре с Бен-Шаббатом Салливан заметил, что его страна будет вести очень тесные контакты с израильтянами по всем вопросам.
На это рассчитывает и еврейское государство, однако делает США осторожные предупреждения. Так, в недавнем