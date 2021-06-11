Не менее 13 человек погибли при обстреле больницы в Сирии

В Сирии в результате обстрелов центра города Африн в местной больнице погибли по меньшей мере 13 мирных жителей. Об этом сообщает Министерство национальной обороны Турции в Twitter.
По имеющимся данным, обстрелы ведут члены Рабочей партии Курдистана (РПК). Боевики базируются в районе Тель-Рифат и обстреливают Африн и больницу Шифа из артиллерийских орудий.
В результате нападения 13 мирных жителей были убиты, многие получили ранения, —
говоритсяв сообщении.
В свою очередь Анатолийское агентство
Ранее сообщалось, что в Сирии незаконные вооружённые формирования перебрасывают отряды боевиков и бронетехнику в район населённых пунктов Саан и Мадждалия провинции Идлиб.