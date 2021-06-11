Не менее 13 человек погибли при обстреле больницы в Сирии

Фото: Anas Alkharboutli/dpa/Global Look Press

Алексей Иванчин NEWS.ru https://static.report.az/photo/83925d7d-6354-31d2-baaf-39bc59708162_50.jpg

В Сирии незаконные вооружённые формирования перебрасывают отряды боевиков и бронетехнику в район населённых пунктов Саан и Мадждалия провинции Идлиб. Об это сообщил заместитель руководителя Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирийской Арабской Республике (САР) контр-адмирал Вадим Кулить. Его слова приводит ТАСС.

Как рассказал Кулить во время брифинга, данные о движении боевиков получены с помощью средств объективного контроля. Незаконные вооружённые формирования в южной части Идлибской зоны деэскалации осуществляют переброску отрядов боевиков и...