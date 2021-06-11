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Ближний Восток

Не менее 13 человек погибли при обстреле больницы в Сирии

21:49, 12 июня 2021
Фото: Anas Alkharboutli/dpa/Global Look Press

В Сирии в результате обстрелов центра города Африн в местной больнице погибли по меньшей мере 13 мирных жителей. Об этом сообщает Министерство национальной обороны Турции в Twitter.

По имеющимся данным, обстрелы ведут члены Рабочей партии Курдистана (РПК). Боевики базируются в районе Тель-Рифат и обстреливают Африн и больницу Шифа из артиллерийских орудий.

В результате нападения 13 мирных жителей были убиты, многие получили ранения, — говорится в сообщении.

В свою очередь Анатолийское агентство сообщило о 27 погибших в результате обстрела.

Ранее сообщалось, что в Сирии незаконные вооружённые формирования перебрасывают отряды боевиков и бронетехнику в район населённых пунктов Саан и Мадждалия провинции Идлиб.

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