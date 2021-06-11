Боевики перебрасывают отряды и бронетехнику к населённым пунктам в Сирии

В Сирии незаконные вооружённые формирования перебрасывают отряды боевиков и бронетехнику в район населённых пунктов Саан и Мадждалия провинции Идлиб. Об это сообщил заместитель руководителя Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирийской Арабской Республике (САР) контр-адмирал Вадим Кулить. Его слова приводит ТАСС.
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Незаконные вооружённые формирования в южной части Идлибской зоны деэскалации осуществляют переброску отрядов боевиков и бронетехники в район населённых пунктов Саан и Мадждалия провинции Идлиб, — сказал он.
Контр-адмирал также привёл данные командования сирийских правительственных сил, согласно которым серьёзно возросло количество обстрелов, осуществляемых террористами из указанного района по позициям сирийской армии на направлениях Руайха, Джубас и Саракиб.
Ранее сообщалось, что российский военный погиб при подрыве бронеавтомобиля в Сирии.