16+

Рубрики

Медиа

Архив

Ближний Восток

Боевики перебрасывают отряды и бронетехнику к населённым пунктам в Сирии

22:13, 11 июня 2021
Фото: Juma Mohammad/Keystone Press Agency

В Сирии незаконные вооружённые формирования перебрасывают отряды боевиков и бронетехнику в район населённых пунктов Саан и Мадждалия провинции Идлиб. Об это сообщил заместитель руководителя Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирийской Арабской Республике (САР) контр-адмирал Вадим Кулить. Его слова приводит ТАСС.

Как рассказал Кулить во время брифинга, данные о движении боевиков получены с помощью средств объективного контроля.

Незаконные вооружённые формирования в южной части Идлибской зоны деэскалации осуществляют переброску отрядов боевиков и бронетехники в район населённых пунктов Саан и Мадждалия провинции Идлиб, — сказал он.

Контр-адмирал также привёл данные командования сирийских правительственных сил, согласно которым серьёзно возросло количество обстрелов, осуществляемых террористами из указанного района по позициям сирийской армии на направлениях Руайха, Джубас и Саракиб.

Ранее сообщалось, что российский военный погиб при подрыве бронеавтомобиля в Сирии.

Yandex news

Добавить наши новости в избранные источники

Добавить
NEWS.ru в соцсетях
Загрузка...
Новости СМИ2
Все фотогалереи

Все видео