Боевики перебрасывают отряды и бронетехнику к населённым пунктам в Сирии

https://static.news.ru/photo/db263860-5e70-11ea-a715-fa163e074e61_660.jpg Фото: Juma Mohammad/Keystone Press Agency

В Сирии незаконные вооружённые формирования перебрасывают отряды боевиков и бронетехнику в район населённых пунктов Саан и Мадждалия провинции Идлиб. Об это сообщил заместитель руководителя Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирийской Арабской Республике (САР) контр-адмирал Вадим Кулить. Его слова приводит ТАСС.

Как рассказал Кулить во время брифинга, данные о движении боевиков получены с помощью средств объективного контроля.

Незаконные вооружённые формирования в южной части Идлибской зоны деэскалации осуществляют переброску отрядов боевиков и бронетехники в район населённых пунктов Саан и Мадждалия провинции Идлиб, — сказал он.

Контр-адмирал также привёл данные командования сирийских правительственных сил, согласно которым серьёзно возросло количество обстрелов, осуществляемых террористами из указанного района по позициям сирийской армии на направлениях Руайха, Джубас и Саракиб.

Ранее сообщалось, что российский военный погиб при подрыве бронеавтомобиля в Сирии.