Названа страна, способная нанести удар по Израилю на юге сектора Газа Военэксперт Суконкин: Египет готов начать боевые действия против Израиля

Фото: Hosam Salem/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Вооруженные силы Египта

Военный обозреватель Алексей Суконкин в разговоре с NEWS.ru не исключил «большой битвы» между Египтом и Израилем из-за вероятных планов ЦАХАЛ начать операцию против ХАМАС на юге сектора Газа. Эксперт предположил, что ВС Египта приведены в состоянии полной боевой готовности, а часть подразделений переброшена непосредственно к границе с еврейским государством.

Юг сектора Газа — это граница с Египтом, чьи вооруженные силы приведены в состояние повышенной боевой готовности, а часть подразделений сосредоточена непосредственно у государственных рубежей. Если Израиль начнет вторжение в южную часть сектора Газа, то спровоцирует неминуемые эксцессы — шальная пуля, снаряд или ракета упадет на территории соседней арабской страны или ненароком уничтожит какой-нибудь объект, могут пострадать или погибнуть граждане Египта, — добавил Суконкин.

По его словам, Египет обладает мощными вооруженными силами, особенно ВВС и сухопутными войсками, поэтому преимущество, в отличие от 1970-х, окажется на стороне африканской страны, а не Израиля. По мнению Суконкина, даже присутствие авианосцев США на Ближнем Востоке не повлияет на силовые меры Каира.

Сколько бы США ни посылали авианосцы на Ближний Восток, пожар вспыхнет такой, что мало не покажется. Все упирается в ВС Египта. Израиль сейчас хлебнул в секторе Газа. Он, конечно, добивается успехов, но о цене побед мы узнаем еще очень не скоро, сейчас они успокоились и стараются не публиковать данные о потерях, — подчеркнул Суконкин.

Эксперт отметил, что руководство Израиля должно обладать «невероятным мужеством», чтобы начать военную операцию на юге сектора Газа. При этом он не исключил, что еврейское государство решило уничтожить ХАМАС раз и навсегда, поэтому ни с какими потерями считаться не будет.

Организация Объединенных Наций ранее предупредила об угрозе голода в секторе Газа из-за дефицита продуктов. По словам исполнительного директора Всемирной продовольственной программы ООН Синди Маккейн, с начала конфликта в анклав поступает лишь 10% от необходимого количества продуктов питания. Кроме того, в Газе наблюдается проблема с питьевой водой. Маккейн призывает открыть еще один гуманитарный проход, чтобы обеспечить жителей Газы пропитанием.