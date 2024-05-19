Найден потерпевший крушение вертолет президента Ирана Press TV: спасатели нашли вертолет президента Ирана Раиси

Фото: Azin Haghighi/REUTERS

Операция по поиску президента Ирана Ибрахима Раиси

Спасатели нашли потерпевший крушение вертолет с президентом Ирана Ибрахимом Раиси на борту, сообщает Press TV. Более подробной информации обнародовано не было.

Инцидент произошел на северо-западе страны. Официального подтверждения со стороны иранских властей об обнаружении вертолета не было. В то же время оперативный штаб Иранского общества Красного Полумесяца опроверг сведения о нахождении воздушного борта, уточнило издание MEHR.

Ранее агентство Fars писало, что спасателям удалось установить контакт с двумя пассажирами вертолета, на котором летел президент Ирана. Вместе с Раиси на борту находились министр иностранных дел и губернатор провинции Восточный Азербайджан.

До этого стало известно, что минимум четыре группы спасателей смогли приблизиться к возможному месту жесткой посадки вертолета. Глава оперативного штаба Иранского общества Красного Полумесяца Разия Алишунди уточнила, что поиски ведут 46 оперативных групп, включая специально обученных собак.

Вертолет Раиси совершил жесткую посадку у города Верзеган недалеко от ирано-азербайджанской границы. На место чрезвычайного происшествия были направлены спасатели. Поиски осложнились туманом и рельефной местностью. Всего в составе президентского кортежа было три борта.