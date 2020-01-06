После убийства Сулеймани президент США Дональд Трамп опубликовал в Twitter изображение с флагом США. Затем, в момент ракетных обстрелов баз США в Ираке, представитель верховного лидера Ирана Али Хаменени в Совете национальной безопасности республики Саид Джалили разместил изображение с флагом Ирана, сообщает издание rueconomics.ru.
Ранее NEWS.ru писал о том, что Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил, что нанесёт удар в Соединённых Штатах, если американские военные отреагируют на атаки военных баз в Ираке. В своём официальном Telegram-канале они написали: «на этот раз мы ответим вам в Америке».