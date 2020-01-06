https://static.news.ru/photo/f903ea84-31bc-11ea-adcf-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ahmad Halabisaz/ZUMAPRESS.com/GlobalLookPress

На странице убитого генерала-лейтенанта Касема Сулеймани появилась надпись «Я буду тебе противостоять». Об этом сообщает ТАСС.

Фраза написана на английском языке, на её фоне фотография командующего силами специального назначения «Аль-Кудс» КСИР Касема Сулеймани в военной форме. Надпись опубликована в социальной сети Twitter.

После убийства Сулеймани президент США Дональд Трамп опубликовал в Twitter изображение с флагом США. Затем, в момент ракетных обстрелов баз США в Ираке, представитель верховного лидера Ирана Али Хаменени в Совете национальной безопасности республики Саид Джалили разместил изображение с флагом Ирана, сообщает издание rueconomics.ru.

Ранее NEWS.ru писал о том, что Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил, что нанесёт удар в Соединённых Штатах, если американские военные отреагируют на атаки военных баз в Ираке. В своём официальном Telegram-канале они написали: «на этот раз мы ответим вам в Америке».