На рынке в Аджмане вспыхнул пожар

Власти ОАЭ сообщили о крупном пожаре на рынке в городе Аджман. Информация о пострадавших неизвестна. Весь город затянуло дымом.
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На данный момент на месте работают пожарные. Устанавливаются детали инцидента.
По информации местных СМИ, рынок находится недалеко от больницы. Находившихся там пациентов эвакуировали.
Ранее NEWS.ru передавал, что два человека погибли при пожаре в жилом доме на юге Москвы. Загорелась квартира, которая находится на улице Высокой.
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