На рынке в Аджмане вспыхнул пожар

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Министерство здравоохранения Ливана сообщило, что при взрыве в столичном порту погибли по меньшей мере 135 человек.

Число пострадавших также возросло и достигло пяти тысяч, передаёт телеканал Al Jazeera. Кроме того, пропавшими без вести к этому моменту уже числятся десятки человек. Инцидент произошёл вечером 4 августа в...