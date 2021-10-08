Монополия на альянс: США хотят отрезать Израиль от капитала из Китая

Администрация президента США Джо Байдена довела до сведения Израиля свою обеспокоенность чрезмерным вниманием китайских инвесторов к еврейскому государству. Соответствующий сигнал был передан главе Совета по национальной безопасности Эялю Хулате, находившемуся с визитом в Вашингтоне. Предостережения союзнику со стороны американцев звучат на протяжении последних лет: причина заключается в том, что бизнес-сообщество КНР вплотную подбирается к стратегической инфраструктуре ближневосточной страны.

О том, что тема китайских инвестиций была поднята во время очередного раунда стратегического диалога двух стран в Вашингтоне, сообщили израильские СМИ. В частности, администрация Байдена выразила обеспокоенность теми угрозами, которые исходят от китайских вложений в крупную инфраструктуру и индустрию высоких технологий в Израиле. Американские официальные лица призвали своего союзника сформировать надёжную систему проверки иностранного финансирования. В частности, правительству во главе с Нафтали Беннетом было рекомендовано разработать новый комитет для мониторинга этой ситуации.

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Время появления соответствующей рекомендации не выглядит случайным: ожидается, что в скором времени должен быть объявлен победитель тендера на строительство новых линий системы легкорельсового транспорта в Тель-Авиве. В нём пытались принять участие и китайские инвесторы, находящиеся под американскими санкциями.

Несмотря на то, что комитет по контролю над иностранными инвестициями в Израиле уже был сформирован некоторое время назад — в эпоху премьерства Биньямина Нетаньяху, его считали малоэффективным в силу ограниченных полномочий и непродуманности . Если старая структура подчинялась минюсту, нынешняя вполне бы могла находиться под личным контролем премьера, полагают эксперты.

Шпионаж на море

Существенный рост китайских инвестиций в инфраструктуру Израиля фиксировался в период с 2014 года по 2018 год.

Однако в 2019 и 2020 годах маятник качнулся назад: Китай замедлил своё проникновение в израильскую экономику, — говорится в докладе Института исследований национальной безопасности Тель-Авивского университета (INSS).

Отчасти это объяснимо теми ограничениями, которые были введены властями КНР в том, что касается вывоза капитала за границу и надзора Коммунистической партии над различными активами и приобретениями своих граждан за рубежом. В то же время в INSS считают важным фактор снижения ликвидности капитала в финансовом секторе. Ещё одна причина снижения инвестиционной активности КНР, как предполагают исследователи, заключается в повышенной степени давления американского руководства на позиции Пекина.

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Тем не менее, за довольно короткий промежуток времени китайское бизнес-сообщество сумело обеспечить прочное присутствие в непосредственной близости к объектам стратегической инфраструктуры в разных частях еврейского государства, признают исследователи. Помимо интереса к сферам производства микросхем и полупроводников, IT-технологий, транспорта, водо- и электроснабжения, китайцы продемонстрировали готовность оказать помощь в строительстве и администрировании портовых терминалов. Так, контракт с их компаниями по объектам в Хайфе привёл к тому, что американское военное сообщество было вынуждено открыто поставить перед союзником вопрос о способности средиземноморской гавани по-прежнему принимать заходившие туда корабли Шестого флота ВМС США. От просьб американцев проинспектировать портовые сооружения на предмет шпионского оборудования кабмин Нетаньяху планомерно уклонялся .

Двойные опасения

Тем не менее, сейчас в Израиле совершенно другое правительство, готовое обходить острые углы в отношениях со своим союзником, даже если это касается вопросов национальной безопасности. Если китайские инвесторы будут выигрывать тендеры и отстраивать в ближневосточной стране инфраструктурные проекты, связи с американцами могут ослабнуть, признают в еврейском государстве. В условиях, когда вашингтонский истеблишмент и без того демонстрирует неоднозначное отношение к внешней политике своего союзника, возможно, правительству Беннета крайне не хотелось бы давать своим американским критикам ещё один повод для нападений. Недавний протест части Демократической партии против выделения дополнительной помощи израильтянам для пополнения боезапаса «Железного купола» был достаточной иллюстрацией того, насколько уязвимы могут быть привычные связи.

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Однако на неофициальном уровне, если верить Jerusalem Post, официальные лица в Израиле выражают обеспокоенность тем, что исключение китайских инвесторов из тендеров может привести к серьёзному кризису в отношениях с Пекином и к тому, что крупный азиатский игрок откажется от экономического взаимодействия с израильской стороной.