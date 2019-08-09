https://static.news.ru/photo/b6cab024-bb7b-11e9-88f5-fa163e074e61_660.jpg Фото: wikimedia.org/Rhk111/CC BY-SA 4.0

Тегеран официально представил усовершенствованную модель многоцелевого радара Falagh. Об этом сообщило агентство Mehr .

Отмечается, что за основу устройства была взята радиолокационная станция российского производства «Гамма-ДЕ». Доработка была проведена иранскими конструкторами.

Новая установка войдёт в систему противовоздушной обороны страны и будет использоваться военными вместе с ЗРС С-300.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран сейчас испытывает серьёзные финансовые проблемы из-за американских санкций и «отчаянно пытается поговорить с Вашингтоном», писал News.ru.