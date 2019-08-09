Тегеран официально представил усовершенствованную модель многоцелевого радара Falagh. Об этом сообщило агентство
Отмечается, что за основу устройства была взята радиолокационная станция российского производства «Гамма-ДЕ». Доработка была проведена иранскими конструкторами.
Новая установка войдёт в систему противовоздушной обороны страны и будет использоваться военными вместе с ЗРС С-300.
Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран сейчас испытывает серьёзные финансовые проблемы из-за американских санкций и «отчаянно пытается поговорить с Вашингтоном», писал News.ru.