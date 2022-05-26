Мир, еда и работа: турецкая оппозиция всерьез начала выталкивать Эрдогана Заправить бак автомобиля в Турции сейчас стоит около 10 тыс. рублей на наши деньги, что не добавляет президенту популярности

Граждане Турции принимают участие в марше, организованном главной оппозиционной Народно-республиканской партией / Фото IMAGO/Altan Gocher/GocherImagery/Global Look Press

Пока президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган повышает свои ставки на международной арене, внутри страны у него хаос. Голоса турецкой оппозиции звучат все громче на фоне приближающихся президентских и парламентских выборов, запланированных на июнь 2023 года. Противники Эрдогана обвиняют президента в ухудшении экономической ситуации. А недавно появились заявления о том, что глава государства вывозит в США миллионы долларов и готовит план быстрого побега из страны. Причем в разжигании внутриполитического огня теперь обвиняют не только американцев, но и немцев. Удастся ли оппозиции убрать Эрдогана и кто может занять его место?

Многотысячный митинг «Голос нации» прошел на этой неделе в Стамбуле. На нем протестовали против приговора для главы стамбульского отделения оппозиционной Народно-республиканской партии (CHP) Джанан Кафтанджиоглу. Женщине дали условный срок за оскорбление Эрдогана, «публичное унижение и пропаганду терроризма». Протестующие скандировали: «Право, закон, справедливость», размахивали оппозиционными и национальными флагами. Сама Кафтанджиоглу тоже пришла на митинг, но не выступала, а только поклонилась и помахала собравшейся толпе. Зато лидер CHP Кемаль Кылычдороглу в стороне не остался и призвал всех примкнуть к оппозиции, если они «хотят мира, еды и работы».

Если хотите, чтобы проблема уровня жизни была решена, присоединяйтесь к нам. Если беспокоитесь о будущем детей, присоединяйтесь к нам. Если хотите мира, еды, работы в этой стране, присоединяйтесь к нам. Хотите, чтобы к религии и образу жизни каждого относились с уважением, присоединяйтесь к нам. Если вы заботитесь об окружающей среде, если вы хотите, чтобы больше денег выделялось на образование и здоровье, присоединяйтесь к нам, — кричал оппозиционер.

Лидер Республиканской народной партии Турции Кемаль Кылычдароглу Depo Photos/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Но на этом глава турецкой оппозиции не остановился. Кылычдороглу заявил, что у него есть документы, которые подтверждают, что Эрдоган через подставные фонды TÜRGEV и ENSAR занимается контрабандой огромных сумм в США. По его информации, у руля этих организаций стоят дети Эрдогана, которые помогают своему отцу. В качестве доказательств глава НРП привел соответствующие выписки со счетов.

Вот почему нет денег на пенсии. Вот почему литр молока стоит 20 лир (около 80 руб. — NEWS.ru), а 4 млн жителей живут без электричества. Дети в нашей стране ложатся спать голодными. Проснись, о народ мой! Пока они думают, куда сбежать, вам некуда идти. У нас нет другой Родины, — заявил Кылычдороглу.

Правящая Партия справедливости и развития (AKP) отреагировала довольно быстро. Пресс-секретарь AKP Омер Челик обвинил оппозиционеров во лжи и стремлении накалить обстановку.

AKP предпримет необходимые правовые инициативы в ответ на клевету, — сказал Челик в эфире турецкого телеканала ТRТ.

Но такие ответные меры вряд ли смогут усмирить оппозицию, идеи которой поддерживаются большинством избирателей. Дело в том, что ключом к победе Эрдогана в 2014 году стали обещания спасти турецкую экономику. Однако на деле цены выросли (полный бак бензина в Турции сегодня обходится примерно в 10 тыс. рублей), граждане жалуются на растущую безработицу и «надоедливых» сирийских беженцев, на пособия которым выделяются огромные суммы из госбюджета. Эрдоган сегодня утверждает, что якобы таким был его план. Низкая цена на национальную валюту, по словам президента, должна была привести к росту экспорта и увеличить количество рабочих мест. Именно поэтому сегодня турецкий лидер отказывается повышать ключевую ставку (сегодня она составляет 14%).

Сложившаяся экономическая обстановка — козырь в руках оппозиционеров, которые сгруппировались в большую колонну противников Эрдогана. В частности, шесть оппозиционных партий объединились в общий Национальный альянс. Среди них и старые друзья Эрдогана — бывший премьер Ахмет Давутоглу и экс-глава МИД Али Бабаджан.

Лидер правящей Партии справедливости и развития Турции Ахмет Давутоглу Depo Photos/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Оппозиционные политики подписали документ «Усиленная парламентская система», в котором прописана стратегия победы на выборах в 2023 году и возвращение страны к парламентской системе, где полномочия президента станут символическими. При этом глава МВД Турции и сам Эрдоган обвинили оппозицию в сговоре с посольствами западных стран. Как отмечают эксперты, на этот раз противники властей заручились поддержкой не только США, но и Германии. Подтверждения этому нет, но такое вполне вероятно, учитывая неоднозначное положение Эрдогана на международной арене.

Такое единство оппозиции со стороны, конечно, выглядит довольно привлекательно, но в нем есть свои риски. В коалиции до сих пор нет договоренности о кандидате в президенты, что может вызвать противостояние среди ее лидеров. Сейчас политики делят шкуру неубитого медведя, так как у них нет сомнений, что Эрдоган уйдет.

Политолог Яшар Ниязбаев в беседе с NEWS.ru пояснил, что о госперевороте в Турции не идет и речи, но свержение Эрдогана в результате выборов вполне возможно.

Опросы, которые публикуются разными турецкими компаниями, показывают, что диапазон возможных голосов Эрдогана недостаточен, чтобы удержаться ни на президентском посту, ни в парламенте. Непонятно, насколько они негативно повлияют на турецкого президента, потому что до этого делались более существенные обвинения в адрес Эрдогана и его кампании. Но все равно они не приводили к желаемому результату для тех, кто пытался дискредитировать турецкого президента. Однако, учитывая, что оппозиции удалось перетянуть повестку дня в Турции на свою сторону, можно сказать, что у них что-то получается, — отметил Ниязбаев.

Напряженная ситуация внутри страны не мешает турецкому лидеру вести активную внешнюю политику. Политическая пикировка с ЕС, напряженные отношения с США, которые обострились из-за позиции турок насчет вступления Швеции и Финляндии в НАТО, ссора с греческим премьером и новая военная операция в Сирии — все это находится на повестке дня в Анкаре. Вопрос заключается в том, сможет ли Эрдоган со всем этим справиться и удержаться у власти.

Сегодня президент находится в шатком положении, но не боится выставлять западным партнерам огромный счет. Ему могут помочь какие-то политические победы, которые прежде всего связаны с борьбой против Рабочей партии Курдистана (РПК). Потому он и торгуется с Западом, чтобы тот не помешал ему своими оборонными санкциями, считает Ниязбаев. По его словам, именно победоносные военные операции против курдов в Сирии и Ираке могут помочь Эрдогану повысить рейтинг доверия к выборам.

Западные страны будут оказывать моральную поддержку оппозиции. Они не доверяют Эрдогану и не хотят иметь с ним дело. Запад увидел, что он слишком самостоятельный и недоговороспособный, и хочет более сговорчивых политиков, — сказал эксперт.

Президент Турции Реджеп Эрдоган Mustafa Kaya/XinHua/Global Look Press

Ниязбаев подчеркнул, что Запад будет проводить встречи с оппозиционными силами в рамках закона, договариваться с «очень умелым использованием пиар-технологий».

При этом проправительственные в Турции структуры считают, что многочисленные акции протеста в стране — результат западного вмешательства. Так, колумнист газеты Hürriyet Абдулькадир Сельви пишет, что активизация оппозиции и их острые обвинения — целенаправленная кампания по дискредитации турецкого президента со стороны «мирового закулисья», потому что Эрдоган выступает против вступления Швеции и Финляндии в НАТО.

Причем и тут оппозиционеры вставляют палки в колеса. Высший советник лидера партии CHP Унал Чавикёз заявил в интервью финскому изданию Helsingin Sanomat о готовности поддержать Финляндию в ее решении вступить в НАТО. При этом он частично согласен с опасениями Эрдогана насчет поддержки «курдских террористов» Стокгольмом и Хельсинки, но это, по его словам, не должно препятствовать членству финнов в Альянсе. При этом политик курдского происхождения из Демократической партии народов (HDP) Хишар Озсой отметил, что турецкий лидер считает террористами всех, кто не согласен с его мнением.