Минздрав Ливана: в порту Бейрута взорвался корабль с фейерверками

В порту Бейрута взорвался корабль с пиротехникой. Об этом сообщил министр здравоохранения Ливана Хамад Хасан.
Министр здравоохранения Ливана Хамад Хасан заявил, что в порту Бейрута взорвался корабль с фейерверками, — передал телеканал LBC.
Lebanese Health Minister Hamad Hassan says a ship carrying fireworks exploded in Beirut Port— David A. Daoud (@DavidADaoud)
pic.twitter.com/OKO8XoeFgM August 4, 2020
Кроме того, по словам главы ведомства, при взрыве в Бейруте пострадали сотни людей.
По данным ливанских СМИ взрыв прогремел в 12-м блоке бейрутского порта, где складировалась пиротехника, в результате ЧП есть пострадавшие.
Как сообщал NEWS.ru, сначала был слышен небольшой хлопок, а спустя несколько минут небо окутал чёрный и белый дым. После этого прогремел уже мощный взрыв, который поднял столб красного дыма.
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