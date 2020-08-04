Ближний Восток

Минздрав Ливана: в порту Бейрута взорвался корабль с фейерверками

19:04, 04 августа 2020 635
Фото: Mohammad Hijazi /twitter.com

В порту Бейрута взорвался корабль с пиротехникой. Об этом сообщил министр здравоохранения Ливана Хамад Хасан.

Министр здравоохранения Ливана Хамад Хасан заявил, что в порту Бейрута взорвался корабль с фейерверками, — передал телеканал LBC.

Кроме того, по словам главы ведомства, при взрыве в Бейруте пострадали сотни людей.

По данным ливанских СМИ взрыв прогремел в 12-м блоке бейрутского порта, где складировалась пиротехника, в результате ЧП есть пострадавшие.

Как сообщал NEWS.ru, сначала был слышен небольшой хлопок, а спустя несколько минут небо окутал чёрный и белый дым. После этого прогремел уже мощный взрыв, который поднял столб красного дыма.

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