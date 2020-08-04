Минздрав Ливана: в порту Бейрута взорвался корабль с фейерверками

https://static.news.ru/photo/68aebd2c-d66e-11ea-90a8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Mohammad Hijazi /twitter.com

В порту Бейрута взорвался корабль с пиротехникой. Об этом сообщил министр здравоохранения Ливана Хамад Хасан.

Министр здравоохранения Ливана Хамад Хасан заявил, что в порту Бейрута взорвался корабль с фейерверками, — передал телеканал LBC.

Lebanese Health Minister Hamad Hassan says a ship carrying fireworks exploded in Beirut Port pic.twitter.com/OKO8XoeFgM — David A. Daoud (@DavidADaoud) August 4, 2020

Кроме того, по словам главы ведомства, при взрыве в Бейруте пострадали сотни людей.

По данным ливанских СМИ взрыв прогремел в 12-м блоке бейрутского порта, где складировалась пиротехника, в результате ЧП есть пострадавшие.

Как сообщал NEWS.ru, сначала был слышен небольшой хлопок, а спустя несколько минут небо окутал чёрный и белый дым. После этого прогремел уже мощный взрыв, который поднял столб красного дыма.