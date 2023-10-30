Мать пропавшей в Израиле немки Шани Лук подтвердила гибель дочери

Фото: Соцсети

Шани Лук

Похищенная боевиками палестинского движения ХАМАС 22-летняя немка Шани Лук мертва, заявила ее мать Рикарда Лук немецкому телеканалу RTL. При этом официального подтверждения гибели студентки, которая пропала во время музыкального фестиваля на юге Израиля, пока нет.

К сожалению, вчера мы получили новость о том, что моей дочери больше нет в живых, — сказала женщина.

Ранее сообщалось, что палестинское движение ХАМАС держит в заложниках как минимум пять граждан Германии. Также сообщалось о гибели одного человека. Немецкие СМИ сообщили, что это была Шани Лук, еще 10 октября. В первый день конфликта в Израиле в Сети распространились кадры, на которых девушка лежит без сознания со сломанными ногами в машине с бойцами ХАМАС. Однако ее родственники утверждали, что она жива. Мать сообщала, что дочь находится в больнице в секторе Газа в тяжелом состоянии. Пока Шани Лук считается пропавшей без вести.

В субботу, 28 октября, лидер движения ХАМАС в секторе Газа Яхья Синвар заявил, что движение готово заключить соглашение об обмене всех палестинцев, находящихся в тюрьмах Израиля, на всех заложников, захваченных в ходе операции на территории этой страны. Отмечается, что ХАМАС согласно заключить соглашение незамедлительно.