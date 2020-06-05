МАГАТЭ обвинило Иран в многократном превышении нормы по обогащению урана

https://static.news.ru/photo/00ae058e-a757-11ea-b342-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ahmad Halabisaz/Xinhua/Global Look Press

Объём обогащённого урана в Иране превышает почти в восемь раз установленный в 2015 году по условиям ядерной сделки лимит.

Об этом говорится в докладе Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), передаёт Associated Press. Как говорится в документе, к 20 мая 2020 года Тегеран накопил 1571,6 кг обогащённого урана. Условия ядерной сделки предполагают лимит в 202,8 кг.

МАГАТЭ в докладе выражает крайне серьёзную обеспокоенность тем фактом, что в последние несколько месяцев Тегеран отказывает инспекторам агентства в доступе к двум ядерным объектам на территории страны.

В мае 2018 года из ядерной сделки с Ираном вышли США. Тегеран после этого начал постепенно отказываться от своих обязательств. После убийства американскими военными генерала Касема Сулеймани в январе 2020 года правительство Ирана объявило о полном отказе от следования условиям сделки. В марте, как писал NEWS.ru, МАГАТЭ впервые столкнулось с отказом Тегерана в допуске на ядерные объекты.