МАГАТЭ обвинило Иран в многократном превышении нормы по обогащению урана

Объём обогащённого урана в Иране превышает почти в восемь раз установленный в 2015 году по условиям ядерной сделки лимит.
Об этом говорится в докладе Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ),
МАГАТЭ в докладе выражает крайне серьёзную обеспокоенность тем фактом, что в последние несколько месяцев Тегеран отказывает инспекторам агентства в доступе к двум ядерным объектам на территории страны.
В мае 2018 года из ядерной сделки с Ираном вышли США. Тегеран после этого начал постепенно отказываться от своих обязательств. После убийства американскими военными генерала Касема Сулеймани в январе 2020 года правительство Ирана объявило о полном отказе от следования условиям сделки. В марте, как писал NEWS.ru, МАГАТЭ впервые столкнулось с отказом Тегерана в допуске на ядерные объекты.
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