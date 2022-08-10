Любовь зла и религиозна: в Греции опасаются всплеска «любовного джихада» Тридцатилетний пакистанец в Афинах в ссоре убил 17-летнюю греческую подругу. Так европейские женщины на практике узнают о разнице в менталитетах

Фото: Abbas Idrees/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

После объявления ИГ* о создании халифата в июне 2014 года, СМИ наводнили истории о «невестах джихада» — женщинах, которые велись на ухаживания исламистов в Сети, а затем ехали к ним в Сирию. С постепенным упадком радикального движения игиловским соблазнителям становилась всё сложнее убеждать девушек приехать к ним, и постепенно истории о «невестах ИГ» сошли на нет. Зачастую женщины, попавшие в ИГ, занимались «секс-джихадом», снабжая боевиков прекрасными ощущениями, а также новыми «львятами халифата».

Но существует и другой вид джихада — «любовный». Конечно, для реализации такого типа «борьбы ради ислама» требуется более изысканный подход. Этот метод расширения мусульманской общины до сих пор актуален и процветает. Мусульмане вступают в длительные любовные отношения с иноверцами с перспективой их обращения в ислам. Правда, иногда такие связи заканчиваются плачевно. К примеру, тему «любовного джихада» сейчас горячо обсуждают в Греции, где отношения закончилась жестоким убийством семнадцатилетней гречанки, которая погибла от рук возлюбленного — тридцатилетнего мусульманина-пакистанца.

Весёлый и добрый человек

Мусульмане, которые осознанно и намеренно занимаются «любовным джихадом» во-первых, хотят заработать дополнительные «религиозные баллы» для вхождения в рай, во-вторых, повысить свой статус, встречаясь с иностранкой. А наиболее радикальные представители стремятся расширить ряды мусульманской общины (уммы) для войны с неверными в конце времён, которую предсказывал пророк. Возможно, некоторые даже воодушевляются историей о прекрасных сабинянках, которая звучит так: когда римляне похитили женщин племени сабинян, через некоторое время родственники отправились возвращать своих дочерей, но женщины встали на сторону похитителей, неся на руках новорождённых детей.

Такие мысли могли быть и у Санни — тридцатилетнего пакистанца-суннита, который 5 августа в Афинах убил свою 17-летнюю подругу. Несмотря на неодобрение родителей, пара встречалась около десяти месяцев. Более того мужчина проживал в доме несовершеннолетней возлюбленной, причем вместе с её мамой и сестрой.

Друзья убитой отзывались о пакистанце как о весёлом, добром человеке и отмечали, что все эти десять месяцев пара была счастлива. Впрочем, 5 августа интернациональным отношениям пришёл конец — пара поругалась и Санни задушил девушку. Хотя этот инцидент больше напоминает случай бытового насилия, греческое общество бьёт тревогу, говоря об эпидемии «любовного джихада». Старшее поколение недовольно тем, что молодежь не помнит, с каким трудом грекам удалось избавиться от мусульманского владычества Османской империи и сколько крови было пролито ради этого. Во многом современная Греция и строилась на основе идей противостояния исламу и возвращения в западную колыбель, а сейчас «глупая молодежь все обесценивает».

Фото: Momen Faiz/ZUMAPRESS.com/Global look Press

Также греческие СМИ винят западную «повестку», которая промывает молодежи мозги идеями о толерантности и мультикультурализме.

Молодые и впечатлительные девочки-подростки, оторванные от реальности существующих культурных различий из-за доминирующей на Западе либеральной идеологии, бросают вызов своим родителям, считая бунтарским вызовом встречаться с мусульманами старшего возраста, обычно пакистанцами или афганцами <...>. Молодежь с благими намерениями и антифашистскими идеями зачастую далека от реальности, — говорит журналист греческого агентства Greek City Times Пол Антонопулос.

Также греки вспоминают слова бывшего президента Турции Тургута Озала, который в 1990-х заявил, что Турции не нужно воевать с Грецией, так как достаточно запустить туда несколько миллионов мигрантов и «покончить с ними». К слову, некоторые греки даже допускают, что Пакистан, по просьбам Турции, намеренно посылает в Грецию специально обученных «любовных джихадистов».

Правда на это явление можно посмотреть с другой стороны. В том, что пакистанцы, прожившие всю свою жизнь в закрытом обществе, где среди женщин они в основном контактировали только с матерью и с сестрой, нет ничего неудивительно. Поэтому сложно сделать вывод о том, что именно ими движет — любовь, желание воплотить свои фантазии с пылкими гречанками или пополнить армию Махди. Многие, возможно, вполне успешно совмещают и то, и другое, оправдывая грех вступления в половые отношения до брака благими целями.

Как завещал пророк

Практика вовлечения в ислам новых последователей с использованием самых разных способов уходит далеко в прошлое. Земли ислама расширяли не только мечом, но и усилиями миссионеров. В том числе, в их арсенале были фундаментальные знания о местных религиях и культах. Например, в Индии шииты распространяли ислам, говоря местным, что почитаемый шиитами Али, внук пророка Мухаммеда — на самом деле Вишну, а также писали индуистские оды и гимны об исламском мессии Махди. Другая дозволенная практика распространения ислама — отношения с противоположным полом или «любовный джихад».

Несмотря на пугающее название, джихад — это на самом деле не только война, а любое действие, направленное на укрепление религии. У пророка Мухаммеда, например, было более десяти жён. Мусульмане объясняют это тем, что таким образом он пытался заключить союзы с разными племенами и распространить свою веру. Наличие в исламе разрешения на четырёх жён тоже во многом можно объяснить тем, что это — способ увеличить мусульманскую умму (общину). Даже если женщина не примет ислам, её дети всё равно будут воспитываться в мусульманской традиции из-за ведущей роли мужчины в исламском браке. Это также объясняет, почему мусульманам можно жениться на девушках, исповедующих другие религии, а женщинам выходить за иноверцев запрещено.

Фото: Abbas Idrees/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Борьба за индийских красавиц

К слову, усилия исламских миссионеров Индии не прошли бесследно. Сейчас это азиатское государство занимает третье место в мире по количеству мусульман. К тому же именно там приобрела особую популярность теория о «любовном джихаде». В 2009 году индуисты и христиане страны обвинили мусульманскую организацию «Народный фронт Индии», что её адепты занимаются соблазнением десятков тысяч индуисток, христианок и представительниц других религий для последующего их обращения в ислам. Считалось, что девушек очаровывали, а затем, играя на чувствах, «промывали им мозги».

Хоть многие считают это теорией заговора, о преступлениях «любовных джихадистов» открыто высказались даже высокопоставленные индийские политики. В ходе большинства расследований по делам о насильном обращении выяснилось, что новообращённые мусульманки всё делали по собственному желанию. Тем не менее термин «любовного джихада» надолго закрепился в социологическом дискурсе. А приверженцы этой теории в Индии продолжают верить, что мусульмане ведут демографическую войну с целью стать религиозным большинством в стране.

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