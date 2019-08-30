Ливанские военные заявляют, что Израиль выпустил по нескольким поселениям республики свыше 40 ракет. По предварительным данным, ударам подверглись населённые пункты Мару Ар-Рас, Айтарун и Ярун.
Взрывы вызвали пожары. Иерусалим продолжает обстрелы, пишет
Израильская армия открыла огонь по окрестностям поселений Мару Ар-Рас, Айтарун и Ярун. Выпущено более 40 ракет, что привело к пожарам в окрестностях поселений, — рассказали военные.
Армия обороны Израиля 1 сентября текущего года ответила обстрелом приграничных территорий Ливана в ответ на запущенную ракету в сторону населённого пункта Авивим.
Израиль также повысил боеготовность на случай различных сценариев развития событий на севере страны. Это произошло на фоне обещания лидера шиитской группировки «Хезболла» ответить на действия беспилотников Тель-Авива.
Как писал News.ru, 25 августа истребитель ВВС Израиля нарушил воздушное пространство Ливана со стороны Голанских высот. Ливанский премьер Саад Харири назвал случившееся актом неприкрытой агрессии.