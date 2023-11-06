Ливан подаст жалобу на Израиль в Совбез ООН из-за гибели четырех человек Ливан пожалуется на Израиль в СБ ООН из-за гибели четырех человек при атаке БПЛА

Фото: Matteo Nardone/Keystone Press Agency/Global Look Press

Власти Ливана намерены подать жалобу на Израиль в Совбез ООН из-за гибели четырех мирных граждан во время израильского обстрела, заявил в Twitter (X) назначенный премьер-министром республики Наджиба Микати. По его словам, в Ливане не оставят без ответа такое преступление.

Что ответят на убийство четырех человек, включая троих детей, те, кто пытается оправдать действия Израиля в секторе Газа и на юге Ливана? Наше правительство не оставит это преступление без ответа и готовит жалобу на Израиль в Совет Безопасности ООН, — говорится в его сообщении.

Премьер отметил, что в Бейруте «надеются на то, что СБ ООН примет меры по пресечению подобных нападений и жалоба Ливана не останется чернилами на бумаге».

Ранее сообщалось, что российско-ливанский журналист Самир Абдель-Хусейн Аюб был ранен в результате израильского удара на юге Ливана, при этом его сестра и трое ее внуков погибли. Аюб двигался на автомобиле по дороге Айнатха — Айтарун в районе Бинт-Джбейль. За ним на второй машине ехала его племянница с тремя детьми и своей матерью — сестрой журналиста. По этому автомобилю ударил беспилотник, после чего машина загорелась. В результате погибли трое детей и их бабушка. Племянница журналиста получила ранения. Также был госпитализирован и сам Аюб.