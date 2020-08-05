Ливан отказался от международного расследования взрыва в Бейруте

https://static.news.ru/photo/d5a29720-d72a-11ea-abc7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Marwan Naamani/dpa/global Look Press

Власти Ливана не считают участие международных экспертов в расследовании взрыва в порту Бейрута необходимым, заявил глава МВД страны Мухаммед Фахми.

Мы не нуждаемся в участии международных экспертов в расследовании взрыва в Бейруте, наши следователи имеют все компетенции, — цитирует Фахми телеканал Lebanon 24.

Взрыв в районе морского порта Бейрута прогремел 4 августа. Взрывная волна повредила десятки автомобилей и домов. В результате ЧП пострадали более четырёх тысяч человек. По данным Ливанского общества Красного Креста, в критическом состоянии находятся 60 человек. Жертвами взрыва стали более 100 человек. 5 августа в стране объявлен траур.

Местные власти заявили, что в порту взорвались 2700 тонн аммиачной селитры, которая была конфискована таможенниками в 2014 году.

Ранее президент РФ Владимир Путин дал указание МЧС, МИД и Роспотребнадзору оказать экстренное гуманитарное содействие ливанцам в ликвидации последствий этой катастрофы.

Руководство Ливана уже выразило благодарность РФ за готовность прийти на помощь. Сейчас идёт согласование действий в рамках подготовки гуманитарной операции, которая должна начаться в ближайшее время.

Как писал NEWS.ru, в Министерстве здравоохранения Ливана сообщили, что число жертв взрыва в порту Бейрута возросло до 113. Десятки людей всё ещё находятся под завалами. Больницы не справляются с нагрузкой. Количество жертв и пострадавших может увеличиться.