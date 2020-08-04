Красный Крест сообщил о более двух тысячах пострадавших в Бейруте

https://static.news.ru/photo/e334d7a4-d685-11ea-8d71-fa163e074e61_660.jpg Фото: Xinhua/Global Look Press

Глава ливанского отделения Красного Креста Джордж Кетан сообщил, что 2,2 тысячи человек пострадали в результате взрыва в Бейруте.

По данным Минздрава, 30 человек погибли. На месте происшествия работают спасатели. Больницы переполнены, передаёт телеканал Al Hadath. Глава Минздрава Ливана Хасан Хамад не исключил, что количество жертв и пострадавших может увеличиться.

Во вторник, 4 августа, в районе бейрутского порта, недалеко от базы ВМС Ливана, раздался мощный взрыв. Он был настолько сильным, что сотряс жилые районы столицы Ливана. Сначала раздался хлопок, потом в небо поднялся чёрный и белый дым, а потом уже произошёл громкий взрыв. После этого взрывная волна выбила стёкла в близлежащих домах и зданиях в районе нескольких километров от эпицентра.

После этого телеканал LBC со ссылкой на главу Минздрава Ливана Хамада Хасана сообщил, что в порту взорвался корабль с пиротехникой. Затем телеканал «Аль-Арабия» со ссылкой на источники в службах безопасности заявил о двух взрывах в Бейруте. Отмечалось, что взрыв произошёл незадолго до 15-й годовщины вердикта спецтрибунала по делу об убийстве премьер-министра Ливана Рафика Харири, требовавшего вывода с территории страны сирийских войск.

В результате взрыва в районе порта пострадал фасад здания российского посольства в Ливане. Сотни человек получили ранения. Их доставляют в местные госпитали. При этом, по данным местных СМИ, среди пострадавших — дочь и супруга премьер-министра Ливана Хасана Диаба. Жертвой случившегося также стал генеральный секретарь ливанской партии «Катаиб» Низар Наджарян. 5 августа объявлен днём траура в стране, писал NEWS.ru.