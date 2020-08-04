Консул Казахстана пострадал во время взрыва в Бейруте

https://static.news.ru/photo/4b61cd06-d680-11ea-9ce8-fa163e074e61_660.jpg Фото: GTW/imageBROKER.com/Global Look Press

Здание, в котором расположена казахстанская дипмиссия, повреждено в результате взрыва в столице Ливана, а консул получил ранения. Об этом сообщила пресс-служба МИД Казахстана.

Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что травмы дипломата незначительные.

Из-за воздействия взрывной волны был причинён ущерб помещению дипломатической миссии Казахстана в Ливане. Сотрудники дипмиссии к этому времени покинули офис после завершения рабочего дня. Консул оставался на работе и при взрывной волне получил незначительные ранения, — рассказали в пресс-службе.

Там также отметили, что по данным казахстанских дипломатов «в Ливане, 4 августа примерно в 18.00 часов по местному времени в Бейруте на базе морского порта произошло несколько мощных взрывов».

Сейчас сотрудники дипмиссии находятся на оперативной связи с местными властями и проверяют данные о состоянии граждан Казахстана, которые находятся в Ливане, передаёт РИА Новости.

Во вторник, 4 августа, в районе бейрутского порта, недалеко от базы ВМС Ливана, раздался мощный взрыв. Он был настолько сильным, что сотряс жилые районы столицы Ливана. Сначала раздался хлопок, потом в дым поднялся чёрный и белый дым, а потом уже громкий взрыв. После этого взрывная волна выбила стёкла в близлежащих домах и зданиях в районе нескольких километрах от эпицентра.

После этого телеканал LBC со ссылкой на главу минздрава Ливана Хамада Хасана сообщил, что в порту взорвался корабль с пиротехникой. Затем телеканал «Аль-Арабия» со ссылкой на источники в службах безопасности заявил о двух взрывах в Бейруте. Отмечалось, что взрыв произошёл незадолго до 15-й годовщины вердикта спецтрибунала по делу об убийстве премьер-министра Ливана Рафика Харири, требовавшего вывода с территории страны сирийских войск. В результате взрыва в районе порта пострадал фасад здания российского посольства в Ливане. Сотни человек получили ранения. Их доставляют в местные госпитали. При этом по данным местных СМИ, среди пострадавших — дочь и супруга премьер-министра Ливана Хасана Диаба.

Спустя некоторое время глава общей безопасности Ливана опроверг версию о взрыве пиротехники в Бейруте. По его словам, это были другие взрывчатые вещества. В свою очередь представители Армии обороны Израиля отказались комментировать информацию зарубежных СМИ о якобы ракетном ударе по порту Бейрута.

Как писал NEWS.ru, жертвой взрыва стал генеральный секретарь ливанской партии «Катаиб» Низар Наджарян.