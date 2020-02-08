https://static.news.ru/photo/af734b22-4a8e-11ea-9114-fa163e074e61_660.jpg Авиабаза Айн-аль-Асад, Ирак Фото: Derek Mustard/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Пресс-секретарь Генерального штаба Вооруженных сил Ирана сделал заявление касательно США. Он заявил о сокрытии американскими властями реального ущерба от иранского авиаудара.

Мы нанесли им серьезный ущерб. Им придется признать это в ближайшие дни. Они не могут скрыть свои тяжелые потери, — цитирует военного Al-Masdar.

Согласно первоначальному заявлению президента США Дональда Трампа, во время удара не было убито или ранено ни одного военнослужащего США. Однако позднее Министерство обороны сообщило, что черепно-мозговая травма или сотрясение мозга было обнаружено у 200 солдат.

NEWS.ru писал ранее, что глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф провёл переговоры со спецпосланником ООН по Сирии Гейром Педерсеном. Они детально обсудили сирийский конфликт.