https://static.news.ru/photo/ee4307e0-ce36-11e9-bb62-fa163e074e61_660.jpgФото: Anas Alkharboutli/dpa/Global Look Press
Силы международной коалиции и «Сирийских демократических сил» провели десантную операцию в деревне Аль-Асбах в провинции Дейр-эз-Зор. В результате были арестованы три боевика запрещённой в РФ террористической группировки «Исламское государство» (ИГ).
Террористы укрывались в одном из деревенских домов, сообщил корреспондент Deir Ezzor 24.
Спецоперация стала третьей подобной за последние сутки и была направлена на разгром террористов в районах, подконтрольных «Сирийским демократическим силам».
Ранее News.ru писал, что авиация западной коалиции во главе с Соединёнными Штатами нанесла ракетный удар по штабу террористов в сирийском Идлибе. В результате были уничтожены более 40 полевых командиров и боевиков.