https://static.news.ru/photo/ee4307e0-ce36-11e9-bb62-fa163e074e61_660.jpg Фото: Anas Alkharboutli/dpa/Global Look Press

Силы международной коалиции и «Сирийских демократических сил» провели десантную операцию в деревне Аль-Асбах в провинции Дейр-эз-Зор. В результате были арестованы три боевика запрещённой в РФ террористической группировки «Исламское государство» (ИГ).

Террористы укрывались в одном из деревенских домов, сообщил корреспондент Deir Ezzor 24.

A new landing operation is carried out by the Coalition in Deir Ezzor countryside #D24 https://t.co/S69BF94vNL pic.twitter.com/keGkGiyY8P — ديرالزور24 (@DeirEzzor24) September 3, 2019

Спецоперация стала третьей подобной за последние сутки и была направлена на разгром террористов в районах, подконтрольных «Сирийским демократическим силам».

Ранее News.ru писал, что авиация западной коалиции во главе с Соединёнными Штатами нанесла ракетный удар по штабу террористов в сирийском Идлибе. В результате были уничтожены более 40 полевых командиров и боевиков.