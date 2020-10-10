Катар загоняет США в угол при помощи российских С-400

Власти Катара могут форсировать переговоры с Россией о приобретении зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 в случае, если США откажутся от продажи эмирату самолётов F-35. Об этом NEWS.ru заявил источник в Совете сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ). О том, что аравийская монархия сделала запрос на приобретение истребителей пятого поколения, стало известно не так давно. Заявка выглядит очевидным ответом на интерес к покупке F-35 со стороны Объединённых Арабских Эмиратов (ОАЭ).

Катарское руководство может вернуться к переговорам по поводу приобретения С-400 в том случае, если «в деле с покупкой F-35 у Соединённых Штатов что-то пойдёт не так», допустил в разговоре с NEWS.ru арабский дипломатический источник. Старт соответствующему обсуждению между Дохой и Москвой дал визит в 2017 году в Катар российского министра обороны Сергея Шойгу. Тогда был подписан целый ряд соглашений, в том числе контракты на поставку стрелкового оружия и противотанковых ракетных комплексов «Корнет».

Интенсификация контактов в сфере военно-технического сотрудничества (ВТС) с Россией произошла как раз в тот момент, когда Катар оказался в дипломатической, экономической и транспортной блокаде со стороны Саудовской Аравии, ОАЭ, Бахрейна и примкнувшего к ним Египта. Тема возможных поставок «четырёхсоток» в эмират регулярно возникала на протяжении нескольких лет, однако, как свидетельствует последнее заявление российского посла в Дохе Нурмахмада Холова, пока что «субстантивного разговора с катарскими оборонными ведомствами» на этот счёт не велось.

Эксперты, впрочем, были едины во мнении о том, что интерес Катара к С-400 носит исключительно демонстративный характер — для того, чтобы предостеречь «антикатарский квартет» от необдуманных действий и, вероятно, стимулировать стремление США вести активное посредничество в рамках аравийского кризиса. Очередным негативным фактором с точки зрения урегулирования этого спора сейчас обещает стать ожидающаяся продажа F-35 катарскому сопернику — ОАЭ.

Именно поэтому Доха решила напомнить США о равенстве среди их ближневосточных союзников и сделала запрос на приобретение F-35. Первым об этом со ссылкой на несколько осведомлённых источников сообщило агентство Reuters. Правда, позиция администрации президента Дональда Трампа на этот счёт пока не ясна. Как известно, в прошлом любые запросы арабских союзников США на покупку истребителей пятого поколения оставались без ответа в связи с принципом обеспечения военного превосходства Израиля, который взяли на себя американцы после Шестидневной войны. Сейчас же многое изменили соглашения о нормализации отношений между ОАЭ и Бахрейном с одной стороны и Израилем — с другой.

A. J. Van Fredenberg/Global Look Press

Как говорят исследователи Ближнего Востока, если США действительно продадут Эмиратам эти многофункциональные истребители, это подорвёт доверие к американским вторичным рестрикциям, которые связаны с закупкой российского оружия, то есть к действию Закона о противодействии врагам Америки посредством санкций (CAATSA). Сфера ВТС между РФ и аравийской монархией остаётся перспективной, и Москва исторически рассматривала Абу-Даби как окно для своего выхода на прибыльные рынки Аравийского полуострова.

Таким образом, сделка США с ОАЭ может только стимулировать интерес аравийских центров силы к российскому вооружению. А внешнеполитический фаворитизм администрации Трампа, который, скорее всего, даст о себе знать в виде аккуратного отказа Катару в сделке по F-35, рискует только усугубить ситуацию и открыть внушительное пространство для манёвра российским производителям.