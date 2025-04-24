«Как по хронометру»: сейсмолог объяснил частые землетрясения в Стамбуле Сейсмолог Татевосян: в Стамбуле всегда наблюдается высокий риск землетрясений

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В Стамбуле наблюдается высокий риск землетрясений из-за сейсмической активности, заявил NEWS.ru сейсмолог Рубен Татевосян. По его словам, подобные катаклизмы происходят в турецком мегаполисе как по хронометру.

Стамбул — регион сейсмоопасный. Если посмотреть карту землетрясений, то можно увидеть, что там очень высокая опасность. Нельзя сказать, что в последнее время там стабильно высокая сейсмичность. Тем не менее землетрясения там наблюдаются чаще. Естественно, что это нерегулярно. Если рассматривать длительный интервал времени, то сейсмичность там стабильно высокая, но она не идет так прямо, как по хронометру, — сказал Татевосян.

Он напомнил, что были землетрясения, связанные с разломом Мраморного моря, которые отражаются на Стамбуле и ощущаются очень сильно. При этом, уточнил сейсмолог, на данный момент неизвестно, как повлияло недавнее землетрясение на рост опасности его повторения.

Ранее координатор туроператора Pegas Touristik по СНГ Орхан Санджар сообщил, что некоторые туристы уже начали отменять запланированные поездки в Стамбул, где были зафиксированы подземные толчки магнитудой 6,2. Такая ситуация вызвала обеспокоенность среди путешественников. По словам Санджара, многие рассчитывают, что подобная реакция носит лишь временный характер.