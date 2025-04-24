Туристы испугались новых землетрясений и стали отменять поездки в Стамбул Pegas Touristik: туристы из-за землетрясения стали аннулировать туры в Стамбул

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Турция, Стамбул

Некоторые туристы уже начали отменять запланированные поездки в Стамбул, где недавно были зафиксированы подземные толчки магнитудой 6,2, сообщил РИА Новости координатор туроператора Pegas Touristik по СНГ Орхан Санджар. Такая ситуация вызвала обеспокоенность среди путешественников. По словам Санджара, многие рассчитывают, что подобная реакция носит лишь временный характер.

Безусловно, возникшая после землетрясения атмосфера паники влияет на туризм. Сейчас наблюдается своего рода нерешительность в бронированиях туров в Стамбул, начали поступать заявки на аннулирование некоторых туров, — сказал Санджар.

Ранее в социальных сетях появились видео, демонстрирующие последствия подземных толчков в Турции. На кадрах заметно, как в зданиях колебались стены, а также были слышны сильные звуки сотрясений. Стоит отметить, что это уже четвертое по счету значительное землетрясение в Турции.

В свою очередь президент республики Реджеп Тайип Эрдоган заверил, что сложившаяся ситуация не переросла в «критическую». Глава государства подчеркнул, что оперативно получает актуальную информацию от всех ответственных городских служб и ведомств, он держит ситуацию на личном контроле.