Ситуация в сирийской мухафазе (провинции) Идлиб, остающейся последней подконтрольной радикальной и умеренной оппозиции, продолжает обостряться. Турецкий военный конвой, выдвинувшийся 19 августа к городу Хан-Шейхун, был атакован самолётами ВВС Сирии. Дамаск заявил о том, что действия турок — посягательство на сирийский суверенитет. Анкара, в свою очередь, обвинила сирийцев в ударах по Идлибу и гибели гражданских лиц. Подобный рост напряжённости между Турцией и Сирией вполне может привести к полномасштабному военному конфликту двух стран, допускает руководитель Центра исламских исследований Института инновационного развития Кирилл Семёнов.

Сирийское новостное агентство SANA заявило, что турецкий конвой перевозил в Хан-Шейхун вооружение для «находящихся там террористов», поэтому и был атакован.

Мы решительно осуждаем это нападение, которое противоречит существующим соглашениям с Россией, сотрудничеству и диалогу с ней, — ответило турецкое министерство обороны.

Турция настаивает на том, что в зоне деэскалации военные и ополчение Асада продолжают боевые действия, жертвами которых за летние месяцы стало почти полтысячи человек. Речь идёт о территории провинции Идлиб и примыкающим к ним участкам Латакии, Хамы и Алеппо. После подписания Москвой и Анкарой соглашения в Сочи в сентябре 2017 года зона между позициями проправительственных сил и оппозиции была объявлена демилитаризованной. А по периметру были развёрнуты турецкие посты наблюдения (на территории оппозиции), российские и иранские.

#Turkey 's plan (per #Astana ) appears to be establish x2 new OPs just north of Khan Sheikhoun, in an attempt to keep the M5 highway open - see map (via @NorthernStork ).



Unverified reports say #Turkish jets have been dispatched to fly over #Idlib (I'm skeptical of this, for now). pic.twitter.com/1VfJzLf76s — Charles Lister (@Charles_Lister) August 19, 2019

Последние недели проправительственные силы методично продвигались к городу Хан-Шейхун — в попытке взять в кольцо один из объектов турецких военнослужащих и продолжить наступление вглубь провинции. В этом смысле логично, что Анкара перебросила в этот район новые силы, — чтобы заблокировать осуществление подобного сценария. По сообщениям региональной прессы, после ударов ВВС турецкие F-16 начали патрулировать небо Идлиба.

#Syria : exodus of civilians fleeing pro-Assad Offensive in S. #Idlib province continues. They are heading to the overcrowded Turkish border. pic.twitter.com/yBCLt0cPFO — Qalaat Al Mudiq (@QalaatAlMudiq) August 15, 2019

Последние события, связанные с ударами сирийских ВВС по турецкому конвою, вполне могут привести даже к прямому военному столкновению Дамаска и Анкары, отметил в разговоре с News.ru руководитель Центра исламских исследований Института инновационного развития Кирилл Семёнов.

Очевидно, турки не собираются сдавать Хан-Шейхун и намерены создать там свою базу; хотя пока неизвестно, вошли ли они в город. Пока его удерживает оппозиция. Конечно, всё это способно серьёзно ударить по процессу, начавшемуся с достижения сочинских договоренностей по Идлибу между Россией и Турцией. Стоит напомнить, что в рамках астанинского процесса были сделаны попытки договориться о прекращении огня, однако Асад перехватил эту повестку, приняв это решение в одностороннем порядке. Если бы оно было подписано ещё Россией и Ираном, ситуация была бы сложнее. А так сирийский президент дал себе возможность сразу же нарушить режим прекращения огня. Кирилл Семёнов руководитель Центра исламских исследований Института инновационного развития

Разумеется, подобное положение дел вызывает недоверие со стороны Турции, которая после запуска астанинского процесса снизила помощь сирийской оппозиции, напоминает эксперт. В создавшихся условиях нынешнее обострение ситуации может похоронить сочинские соглашения или как минимум привести к необходимости заключения новых.

Турция не в состоянии выполнить свои обязательства по достигнутому в Сочи соглашению, она не смогла в указанные сроки уничтожить радикальную группировку «Хайат Тахрир аш-Шам» (где растворилась запрещенная в РФ «Джебхат ан-Нусра» — News.ru). Но при этом Анкара несогласна с тем, чтобы силы Асада проводили операции в Идлибе. У сирийского же президента всегда есть предлог осуществлять там активные действия — именно, потому что Турция не выполняет свои обязательства, — подчёркивает Кирилл Семёнов.

В этих условиях логично было бы вновь провести переговоры на высоком уровне между Турцией и Россией и принять по их итогам соглашение, которое было бы обязательным и для Сирии, заключает эксперт.