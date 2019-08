Сирийское новостное агентство SANA заявило, что турецкий конвой перевозил в Хан-Шейхун вооружение для «находящихся там террористов», поэтому и был атакован.

Турция настаивает на том, что в зоне деэскалации военные и ополчение Асада продолжают боевые действия, жертвами которых за летние месяцы стало почти полтысячи человек. Речь идёт о территории провинции Идлиб и примыкающим к ним участкам Латакии, Хамы и Алеппо. После подписания Москвой и Анкарой соглашения в Сочи в сентябре 2017 года зона между позициями проправительственных сил и оппозиции была объявлена демилитаризованной. А по периметру были развёрнуты турецкие посты наблюдения (на территории оппозиции), российские и иранские.