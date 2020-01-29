https://static.news.ru/photo/fd55b05c-429e-11ea-9bac-fa163e074e61_660.jpg Фото: saudiaramco.com

Хуситские повстанцы Йемена приготовились нанести ракетный удар по объектам крупнейшей в мире нефтяной компании Saudi Aramco в Саудовской Аравии, сообщает Reuters со ссылкой на заявление представителя группировки.

Хуситы выбрали целью завод в городе Джизане на побережье Красного моря, два аэропорта и саудовскую военную базу Хамис Мушаит. Повстанцы пообещали использовать «огромное число ракет и беспилотников».

Они не обозначили сроков своей атаки, — пишет Reuters.

Как писал NEWS.ru, в сентябре 2019 года нефтяные объекты Saudi Aramco подверглись ракетному обстрелу. Королевство вдвое сократило добычу нефти на время ликвидации последствий атаки. Хуситы взяли на себя ответственность за бомбардировку. Саудовская Аравия и США назвали организатором нападения Иран, но не сумели доказать причастность исламской республики к обстрелу.