Кнессет (парламент Израиля) принял в первом чтении законопроект о самороспуске и повторных выборах.
Согласно документу, парламентские выборы в стране состоятся 2 марта 2020 года. За законопроект проголосовал 91 депутат, воздержавшихся от голосования и выступивших против не было,
Как уже писал NEWS.ru, премьер-министр Израиля и лидер партии «Ликуд» Биньямин Нетаньяху назвал ранее главе центристского блока «Кахоль-Лаван» Бени Ганцу два способа, способных помочь избежать повторных выборов.
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