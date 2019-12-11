https://static.news.ru/photo/56436862-1c5c-11ea-8d2d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Stefan Kiefer/imageBROKER.com

Кнессет (парламент Израиля) принял в первом чтении законопроект о самороспуске и повторных выборах.

Согласно документу, парламентские выборы в стране состоятся 2 марта 2020 года. За законопроект проголосовал 91 депутат, воздержавшихся от голосования и выступивших против не было, передаёт ТАСС.

Как уже писал NEWS.ru, премьер-министр Израиля и лидер партии «Ликуд» Биньямин Нетаньяху назвал ранее главе центристского блока «Кахоль-Лаван» Бени Ганцу два способа, способных помочь избежать повторных выборов.