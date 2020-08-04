Израильская армия намерена «отложить конфликт» с Ливаном

https://static.news.ru/photo/0878a5a2-d692-11ea-9a05-fa163e074e61_660.jpg Фото: Фото: Михаил Алаеддин/РИА Новости

Представители армии Израиля сообщили о намерении «отложить конфликт» с Ливаном. Причиной для такого решения стал взрыв в порту Бейрута, в результате которого погибли 30 человек, а пострадали около трёх тысяч.

Израиль предложил направить гуманитарную и медицинскую помощь в Ливан по каналам безопасности и по международным каналам. Время отложить конфликт, — написали представители ведомства в Twitter.

Во вторник, 4 августа, в районе бейрутского порта, недалеко от базы ВМС Ливана, раздался мощный взрыв. Он был настолько сильным, что сотряс жилые районы столицы Ливана. Сначала раздался хлопок, потом в небо поднялся чёрный и белый дым, а потом уже произошёл громкий взрыв. После этого взрывная волна выбила стёкла в близлежащих домах и зданиях в районе нескольких километров от эпицентра.

На данный момент все госпитали города переполнены. Власти страны обратились за помощью в Красный Крест и ВОЗ. В Бейруте объявлена общая мобилизация медиков.

Как информировал NEWS.ru, глава общей безопасности Ливана опроверг версию о взрыве пиротехники в Бейруте. По его словам, это были другие взрывчатые вещества. В свою очередь представители Армии обороны Израиля отказались комментировать информацию зарубежных СМИ о якобы ракетном ударе по порту Бейрута.