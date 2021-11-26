Израиль закрывает границы для иностранцев на две недели из-за COVID

Новый штамм коронавируса «омикрон» стал причиной закрытия Израилем границ для иностранцев. Ограничение продлится не менее двух недель. Решение утвердила министерская комиссия по борьбе с коронавирусом. Об этом сообщает канцелярия премьер-министра страны.

На заседании были приняты следующие решения: иностранцам из всех стран будет запрещён въезд в Израиль, за исключением случаев, одобренных комитетом по исключениям, — говорится в сообщении канцелярии премьера.

Новый штамм был обнаружен в Южной Африке. Он содержит 32 мутации, некоторые из них указывают на его высокую способность к распространению и устойчивость к вакцинам. Эта разновидность вируса имеет больше изменений в спайковом белке, чем все другие варианты COVID-19.

Случаи заражения «омикроном» ранее были зафиксированы в ЮАР, Ботсване, Гонконге, Израиле и Бельгии. В России новый штамм пока не обнаружен, но его проникновение в страну не исключается.

ВОЗ приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса как вызывающий обеспокоенность. По словам специалистов, он более трансмиссивный, чем «дельта», который до этого считался доминирующим во всём мире.

Ранее сообщалось, что власти Великобритании ввели обязательный ПЦР-тест для всех въезжающих и самолизоляцию до получения результата. Ужесточение правил связано с риском распространения в стране нового штамма «омикрон».