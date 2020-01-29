https://static.news.ru/photo/2be0a24e-42ca-11ea-9a99-fa163e074e61_660.jpg Дональд Трамп и Биньямин Нетаньяху Фото: Joshua Lott/CNP/AdMedia/Global Look Press

Израиль и США совместными усилиями создадут комиссию по распространению израильского законодательства и установлению суверенитета на часть Западного берега реки Иордан, которая должна отойти еврейскому государству в соответствии с озвученной американским президентом Дональдом Трампом «сделкой века».

Как передаёт ТАСС, это решение озвучил посол США в Израиле Дэвид Фридман. Дипломат заметил, что процесс создания комиссии «займёт некоторое время». Фридман уточнил, что два государства будут работать вместе после того, как «израильское правительство решит, что оно хочет делать».

В среду, 29 января, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху провёл селекторное совещание с кабмином, на котором обсуждался вопрос, стоит ли выносить на парламентское голосование распространение израильского суверенитета на обозначенные планом Трампа территории или будет достаточно решения правительства.

Как сообщал NEWS.ru, 28 января президент США Дональд Трамп обнародовал политическую часть своего плана по урегулированию палестино-израильского конфликта. Инициатива получила неформальное название «сделка века». План предусматривает «создание» палестинского государства (Вашингтон не признаёт легитимность уже существующего государственного образования) со столицей в Восточном Иерусалиме. Израиль, согласно «сделке века», должен будет распространить свой суверенитет на территории Иорданской долины, Иудеи и Самарии (Западный берег реки Иордан).