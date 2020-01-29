Израиль и США совместными усилиями создадут комиссию по распространению израильского законодательства и установлению суверенитета на часть Западного берега реки Иордан, которая должна отойти еврейскому государству в соответствии с озвученной американским президентом Дональдом Трампом «сделкой века».
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В среду, 29 января, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху провёл селекторное совещание с кабмином, на котором обсуждался вопрос, стоит ли выносить на парламентское голосование распространение израильского суверенитета на обозначенные планом Трампа территории или будет достаточно решения правительства.
Как сообщал NEWS.ru, 28 января президент США Дональд Трамп обнародовал политическую часть своего плана по урегулированию палестино-израильского конфликта. Инициатива получила неформальное название «сделка века». План предусматривает «создание» палестинского государства (Вашингтон не признаёт легитимность уже существующего государственного образования) со столицей в Восточном Иерусалиме. Израиль, согласно «сделке века», должен будет распространить свой суверенитет на территории Иорданской долины, Иудеи и Самарии (Западный берег реки Иордан).
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