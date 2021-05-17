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Ближний Восток

Израиль обстрелял Ливан в ответ на неудачный запуск шести ракет

00:51, 18 мая 2021
Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press

Артиллерия Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) уничтожила точки запуска ракет на территории Ливана. Огонь был открыт после шести неудавшихся запусков ракет, так и не долетевших до границы Израиля, сообщает ТАСС.

После срабатывания сирен, которые прозвучали в кибуце Мисгав-Ам, было выявлено шесть неудачных попыток запуска ракет из Ливана, которые не перелетели на территорию Израиля. В ответ артиллерия Армии обороны Израиля поразила источники огня, — цитирует агентство пресс-службу ЦАХАЛ.

Ранее стало известно, что Армия обороны Израиля нанесла ракетный удар по главному операционному штабу службы внутренней безопасности движения ХАМАС. Военные заблаговременно предупредили об ударе, и у местных жителей было достаточно времени на эвакуацию. В ЦАХАЛ утверждают, что штаб являлся центральной частью террористической инфраструктуры ХАМАС.

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