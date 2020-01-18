Первое в этом году обострение вокруг сектора Газа, вероятнее всего, произошло по воле Ирана. Соответствующими выводами делятся наблюдатели, обращая внимание на визит делегации палестинских боевиков в Тегеран на похороны командующего силами «Кудс» в составе иранского Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани. Впрочем, нынешний виток конфронтации отличается от других вспышек насилия в этом районе: есть подозрения, что Египет теперь хочет дистанцироваться от палестинской администрации.

Израилю за неделю пришлось несколько раз применить истребители против объектов палестинского движения ХАМАС. По сообщению израильской Армии обороны (ЦАХАЛ), обострение началось после того, как в сторону еврейского государства полетели воздушные шары со взрывчаткой. Некоторые из них долетели до жилых зданий. После этого боевики палестинских радикальных группировок, если верить сообщениям израильской армии, запустили несколько ракет по территории Израиля. Сирены воздушной тревоги сработали в кибуцах Нахаль-Оз, Саад и Кфар-Аза. Пресс-служба ЦАХАЛ сообщила, что нанесла ответные удары по подземной инфраструктуре палестинских группировок. Эскалация привела к срыву режима прекращения огня, который ранее в очередной раз был согласован через египетских посредников.

Babak Jeddi/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Есть основания полагать, что нарушение «режима тишины» может быть спровоцировано Ираном. Обращает внимание на себя тот факт, что глава политического бюро ХАМАС Исмаил Хания и генеральный секретарь палестинской группировки «Исламский джихад» Зиад аль-Нахалех отправили свои делегации на похороны Сулеймани, которые проходили в Тегеране. Дочь убитого иранского генерала Зейнаб Сулеймани упомянула Ханию в числе тех, кто сможет отомстить за её отца. ХАМАС находится в процессе восстановления связей с Ираном после того, как на фоне событий «арабской весны» палестинская группировка разорвала все отношения с главным «клиентом» Тегерана — президентом Сирии Башаром Асадом. Палестинской организации приписывают не только военные, но и финансовые связи с иранскими властями.

Впрочем, эксперты говорят, что в случае, если между Ираном и США разразится полномасштабный конфликт, ХАМАС вряд ли станет активно втягиваться в этот процесс — ответные действия со стороны американских союзников в регионе могут оказаться сокрушительными для военной и гражданской инфраструктуры Газы. Тем не менее, втягивание палестинского анклава в подобный конфликт вполне возможно — «Исламский джихад» считается более решительным и настроенным на конфронтацию, чем ХАМАС.