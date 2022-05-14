Избран новый президент ОАЭ Президентом ОАЭ стал наследный принц Абу-Даби Мухаммед бен Заид Аль Нахайян

Мухаммед ибн Заид Аль Нахайян / Фото Mark Thomas / Parsons Media/Global Look Press

Новым президентом Объединённых Арабских Эмиратов был избран наследный принц Абу-Даби шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян. Решение об этом принял Высший федеральный совет страны 14 мая, сообщило государственное информационное агентство ОАЭ WAM.

Верховный совет сегодня единогласно избрал его высочество шейха Мухаммеда бен Заид Аль Нахайяна президентом Объединённых Арабских Эмиратов, — говорится в сообщении.

13 мая стало известно, что правящий президент ОАЭ Халифа бен Зейд Аль Нахайян скончался после продолжительной болезни на 73-м году жизни.

Второй президент Объединённых Арабских Эмиратов Халифа ибн Заид Аль Нахайян был старшим сыном прежнего президента и до избрания главой государства правил самым крупным эмиратом — Абу-Даби, где находится 80% запасов всей нефти ОАЭ. Он стал президентом 3 ноября 2004 года, политику его правления оценивают как прозападную, ориентированную на проведение реформ.