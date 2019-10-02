Брат иранского президента Хасана Рухани — Хасан Ферейдун — был приговорён судебными органами к пяти годам лишения свободы. Бывшего политика обвиняют в использовании коррупционных схем. С учётом того, что Ферейдун считался одним из сторонников и «лоббистов» подписания Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) — ядерной сделки, которая не нравилась консервативным кругам в республике, — вполне возможно, что причины ареста могут носить политический окрас.

О том, что Хасана Ферейдуна приговорили к пяти годам лишения свободы за коррупцию, сообщил официальный представитель Верховного суда Исламской Республики Голям Хосейн Исмаили. По его словам, такое решение было принято «в результате рассмотрения апелляции». Следствие не раскрывает всех подробностей выдвигаемых обвинений, ограничиваясь данными о причастности Ферейдуна к ряду коррупционных схем. Однако государственные СМИ уточняют: помимо взяточничества, бывший политик был обвинён в «отмывании денег» и хранении «грязных» финансовых средств. Изначально брата иранского президента хотели приговорить к семи годам тюремного заключения за коррупцию. Однако позже было объявлено, что с него были сняты некоторые из выдвинутых обвинений.

Ферейдун был практически неизвестной фигурой до того, как его брат возглавил исполнительную власть. Известность получил благодаря участию в переговорах по иранской ядерной проблематике с представителями других стран-гарантов. Он был арестован и отправлен в тюрьму в то время, когда занимал пост помощника президента. Во время последней президентской гонки один из основных соперников Рухани — Эбрахим Раизи, который сейчас фактически возглавляет судебную власть — обратил внимание во время дебатов на то, что самые близкие к президенту люди вовлечены в коррупцию. Голям Хосейн Исмаили параллельно объявил, что некий подозреваемый в шпионаже получил высшую меру наказания, а несколько других подозреваемых — тюремное заключение за то же преступление. Имена не были названы, однако речь шла о «шпионаже в пользу Америки» и «широкой шпионской деятельности».

Сам Ферейдун впервые арестован в июне 2018 года, однако позже был освобождён под залог. Сумма залога, как сообщалось, составила 500 млрд иранских риалов, что эквивалентно $12 млн. В Иране залоги могут быть не обязательно в виде наличных средств — есть вариант отдать власти свою недвижимость. Некоторые из тех, кто сталкивается с обвинениями в коррупции в Иране, — это люди с хорошими связями. В основном под удар попадают родственники высокопоставленных чиновников. Брат президента Рухани — только один из таких случаев. Известно, что по подобным обвинениям в 2018 году проходил и брат вице-президента Эсхака Джахангири — Мехди Джахангири, сообщалось, что он был освобождён под залог.

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Что касается семьи Рухани, есть основания полагать: дело имеет политический подтекст. Президент считается представителем условной фракции иранских реформаторов, которые выступают за возобновление диалога с Западом и не поддерживают конфронтационный настрой военно-политической организации «Корпус стражей Исламской революции» (КСИР). В пользу политического характера дела говорит доказательная база, собранная обвинителями. Наблюдатели обращают внимание на то, что дело Ферейдуна выглядит не очень убедительно. Может быть, именно поэтому часть обвинений остаётся засекреченной.