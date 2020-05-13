Ближний Восток

Иран заявил о создании 30-секундного теста на коронавирус

00:52, 13 мая 2020
Фото: Daniel Bockwoldt/dpa/Global Look Press

Учёные из Ирана создали тест-систему, позволяющую диагностировать COVID-19 за полминуты, сообщил вице-президент страны по науке и технике Сорен Саттари.

Как рассказал чиновник, диагностическая система создана с применением нанотехнологий и обладает чувствительностью 95%, но пока не прошла государственную сертификацию, передаёт Mehr.

Ранее NEWS.ru писал, что в Роспотребнадзоре заявили: зарегистрированные в РФ тест-системы на коронавирус не продаются в Интернете. Ими располагают только лаборатории.

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