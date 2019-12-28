Отряд Корпуса стражей Исламской революции Ирана (КСИР, элитные воинские формирования) задержал в Персидском заливе иностранный танкер по подозрению в незаконной транспортировке нефти.
Об этом
В сентябре NEWS.ru приводил заявление официального представителя российского внешнеполитического ведомства Марии Захаровой, согласно которому США контрабандными путями ежемесячно вывозили из Сирии нефть на сумму более чем $30 млн. Представитель МИДа обвинила Вашингтон в обходе собственных санкций.
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