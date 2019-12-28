https://static.news.ru/photo/bc5e6dfa-2b1f-11ea-b7ff-fa163e074e61_660.jpg Фото: Farshid-M. Bina/dpa/Global Look Press

Отряд Корпуса стражей Исламской революции Ирана (КСИР, элитные воинские формирования) задержал в Персидском заливе иностранный танкер по подозрению в незаконной транспортировке нефти.

Об этом сообщает телеканал Al Arabiya. Задержание произошло недалеко от острова Абу-Муса. Телеканал не уточнил, под флагом какого государства следовало судно. По предварительным данным, экипаж танкера составлял 15 человек и все они являются гражданами Малайзии.

В сентябре NEWS.ru приводил заявление официального представителя российского внешнеполитического ведомства Марии Захаровой, согласно которому США контрабандными путями ежемесячно вывозили из Сирии нефть на сумму более чем $30 млн. Представитель МИДа обвинила Вашингтон в обходе собственных санкций.