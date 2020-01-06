https://static.news.ru/photo/d37b9be4-3258-11ea-8f0f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Фото: nieyunpeng/Xinhua/Global Look Press

Имам шиитов в Ираке Моктада ас-Садр прокомментировал взаимоотношения между Ираном и американской стороной.

По его мнению, кризис между странами можно считать «завершённым». Также он призвал все шиитские группировки Ирака проявлять сдержанность и содействовать выводу американских войск мирным путём. Информация об ответных военных мерах не озвучивалась, передаёт «Интерфакс».

NEWS.ru ранее сообщал, что ситуация на Ближнем Востоке обострилась после убийства генерала Сулеймани. Ответственность за этот инцидент взяли на себя США. Иран со своей стороны нанёс удар по американской военной базе. 8 января Дональд Трамп выступил с официальным заявлением. Американский лидер объявил о вводе новых санкций в отношении Ирана.