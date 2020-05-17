Ирак из-за коронавируса ввёл на восемь дней комендантский час

https://static.news.ru/photo/4baca350-9803-11ea-ad46-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ameer Al Mohammedaw/dpa/Global Look Press

Ирак в субботу, 17 мая, объявил о введении круглосуточного комендантского часа на восемь дней в связи с ситуацией с коронавирусом.

Как сообщает телеканал Al Arabiya, круглосуточный режим самоизоляции начнётся в пятницу, 22 мая, и продлится до 30 мая.

Праздник Ураза-байрам по случаю окончания священного исламского месяца Рамадан местные жители также проведут в изоляции. Рамадан заканчивается в большинстве стран Ближнего Востока 24 мая.

По состоянию на субботу в Ираке зафиксировано 3260 новых случаев заражения коронавирусом, умер 121 человек, 2126 выздоровели.

Как ранее писал NEWS.ru, солдат армии обороны Израиля в ближайшее время начнут тестировать на коронавирус с использованием нового серологического теста, разработанного специалистами Университета Тель-Авива и Израильским медицинским корпусом.