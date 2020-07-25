Иордания откроет международное авиасообщение с 5 августа

https://static.news.ru/photo/93ac439e-ceaf-11ea-8150-fa163e074e61_660.jpg Фото: Mohammad Abu Ghosh/Xinhua/Global Look Press

Приём и отправку пассажиров с рейсов из других стран иорданские аэропорты возобновят с 5 августа. Об этом сообщил глава Комиссии по регулированию гражданской авиации Хайсам Мисто.

Аэропорты Иордании готовы к приёму международных рейсов из некоторых стран, выбранных согласно разработанной Минздравом методике в зависимости от эпидемиологической ситуации в них. С 5 августа будут рейсы в эти определённые страны и обратно в Иорданию, — заявил Мисто в эфире телеканала al-Mamlaka .

Туристы из каких именно стран получат возможность прилететь на иорданскую территорию, он не уточнил. При этом ранее портал Roya опубликовал «зелёный» список стран, ситуация с коронавирусом в которых относительно безопасная, как считают власти страны.

В список входят Канада, КНР, Грузия, Малайзия, Новая Зеландия, Норвегия, Швейцария, Тайвань, Таиланд и более десяти европейских стран. Ни одной арабской страны в данном списке нет.

Международное авиасообщение руководство Иордании приостановило 17 марта из-за пандемии COVID-19. Как сообщил Минздрав страны, коронавирусная инфекция к этому времени подтвердилась у 1154 жителей. Справиться с болезнью удалось 1036 пациентам, жертвами коронавируса стали 11 жителей Иордании.