Хуситы сообщили о новых атаках на иностранные корабли Хуситы атаковали американский эсминец и два судна в Красном море

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Представитель йеменской организации «Ансар Аллах» Яхья Сариа в соцсети Х сообщил об ударах по американскому эсминцу и двум коммерческим судам, нанесенным в Красном и Аравийском морях. По военному кораблю США ударили баллистическими ракетами.

По информации Сариа, нефтяной танкер Captain Paris был атакован противокорабельными ракетами в Красном море, а по танкеру для перевозки сжиженного нефтяного газа Happy Condor ударили беспилотниками в Аравийском море.

В эфире телеканала Al Masirah Яхья Сариа подчеркнул, что все корабли, связанные с Израилем, станут объектами нападения, и подтвердил: атаки на них являются демонстрацией поддержки народа Палестины.

Военный представитель хуситов Яхья Сариа 16 июня написал в соцсети Х, что после попадания нескольких ракет украинское судно Verbena затонуло в Аденском заливе. Греческий балкер Tutor, атакованный беспилотным катером и ракетами, может повторить его судьбу в ближайшие часы, добавил представитель движения.

Правящее на севере Йемена шиитское движение «Ансар Аллах» 14 июня нанесло ракетный удар по сухогрузу, принадлежащему Украине, в Аравийском море, информировала пресс-служба Центрального командования Вооруженных сил США. По данным военных, на борту судна начался пожар.