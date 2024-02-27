Хуситы повредили связывающие Европу и Азию подводные кабели Globes: хуситы повредили связывающие Европу и Азию подводные интернет-кабели

Фото: Hani Al-Ansi/dpa/Global Look Press

Йеменские хуситы повредили четыре подводных кабеля, которые используются для обеспечения интернет-соединения между Европой и Азией, сообщает израильское издание Globes. Согласно имеющимся данным, инцидент на коммуникациях привел к «серьезным сбоям».

Четыре подводных коммуникационных кабеля были повреждены в Красном море между Джеддой в Саудовской Аравии и Джибути в Восточной Африке, — говорится в материале.

По данным издания, коммуникации принадлежат компаниям AAE-1, Seacom, EIG and TGN. Повреждения вызвали сбои, которые сильнее всего отразились на пользователях из стран Персидского залива и Индии. Согласно предварительной оценке, ремонт сетей займет на менее восьми недель.

Ранее йеменское движение «Ансар Алла» заявило о нанесении ракетного удара по нефтяному американскому танкеру Torm Thor в Аденском заливе. Представитель хуситов Яхья Сариа добавил, что ВВС движения атаковали с помощью беспилотника несколько американских кораблей в Красном море. По его словам, операции против кораблей США проводятся в поддержку палестинского народа в секторе Газа и в ответ на американо-британскую агрессию в Йемене. Он подчеркнул, что хуситы будут противостоять эскалации в Красном и Аравийском морях.